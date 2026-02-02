https://uz.sputniknews.ru/20260202/rossiyskaya-armiya-osvobodila-pridorojnoe-v-zaporojskoy-oblasti-55430212.html
Российская армия освободила Придорожное в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
2026-02-02T16:32+0500
2026-02-02T16:32+0500
2026-02-02T16:53+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
безопасность
в мире
запорожская область
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34233418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f802e2fe9165b771d5ed0374492a004.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили Придорожное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более 3 квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.Противник потерял:
16:32 02.02.2026 (обновлено: 16:53 02.02.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Российские бойцы освободили Придорожное в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более 3 квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.
более 320 военнослужащих;
боевую машину реактивной системы залпового огня "Град";
склад материальных средств.