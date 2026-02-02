https://uz.sputniknews.ru/20260202/rossiyskaya-armiya-osvobodila-pridorojnoe-v-zaporojskoy-oblasti-55430212.html

Российская армия освободила Придорожное в Запорожской области

Российская армия освободила Придорожное в Запорожской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"

2026-02-02T16:32+0500

2026-02-02T16:32+0500

2026-02-02T16:53+0500

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили Придорожное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более 3 квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.Противник потерял:

