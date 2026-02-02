Стармер подписал акт о капитуляции в Пекине

https://uz.sputniknews.ru/20260202/starmer-podpisal-akt-o-kapitulyatsii-v-pekine-55424432.html

Свой многодневный вояж в Китай премьер Британии Кир Стармер преподносил как "исторический", "переломный", пишет колумнист РИА Новости.

Свой многодневный вояж в Китай премьер Британии Кир Стармер преподносил как "исторический", "переломный", пишет колумнист РИА Новости.Слово "перезагрузка" звучало во многих репортажах. И по его завершении премьер пытается убедить публику, что он достиг очень многого. При этом, "поставив на красное" (как преподносит пресса намерения Стармера), главной заботой он сделал убеждение Дональда Трампа в том, что Лондон ни в коем случае не отклонился от "генеральной линии партии".Так, уже в самолете, летевшем из Пекина, он дал интервью политическому редактору The Observer, в котором пытался рассказать, что его метания по свету отнюдь не являются "выбором между Трампом и Си". "Мы можем придерживаться дипломатической линии", — настаивает Стармер.И хотя в своем интервью премьер пытается убедить журналистку, что он вовсе не собирается дружить с Китаем "против США", газета не питает иллюзий по поводу интенций Лондона: "С непредсказуемым президентом США, делающим Америку все более ненадежным партнером, Великобритания больше не может позволить себе игнорировать вторую по величине экономику мира. Основанный на правилах глобальный порядок рушится, и баланс сил смещается с Запада на Восток".Это ж надо, сколько времени понадобилось британской прессе, чтобы понять эту очевидную истину! Забавнее всего, что в этом же номере The Observer, в котором Стармер всерьез говорит о значительных достижениях своего визита, опубликована оскорбительная для него карикатура по итогам визита в Китай. На ней он изображен коленопреклоненным перед драконом со словами о том, что на фоне его лизоблюдства перед Трампом это еще выглядит вполне достойно.И ведь речь о лейбористской газете! Что уж говорить о консервативной прессе, которая изначально была отрицательно настроена по поводу этого визита, а теперь просто заходится в негативных комментариях. "Визит Стармера в Пекин был унижением", — гласит редакционная статья газеты The Sunday Telegraph. "Сэр Кир, очевидно, утратил надежду на то, что политика лейбористов сможет привести к хоть какому-то подобию экономического роста в Великобритании, и возложил свои надежды на инвестиции и торговлю с Китаем. Пекин, в свою очередь, почувствовал это отчаяние и, соответственно, отнесся к Великобритании с презрением, почти ничего не предлагая в обмен на выполнение всех своих требований", — таков жесткий, но вполне справедливый вывод редакции.Газета Daily Mail комментирует еще жестче, считая, что Стармер подписал в Пекине "акт о капитуляции". Данная газета давно вела кампанию против строительства огромного здания посольства КНР в Лондоне и теперь вынуждена признать поражение.При этом многие сравнивают, как Пекин принимал Владимира Путина или Дональда Трампа, с тем, какой аскетичный прием был оказан Стармеру, приходя к выводу о незначительности его политической фигуры. Та же Mail указывает, что Трампа в Запретном городе сопровождали лично Си Цзиньпин с супругой, а гостю из Лондона просто предоставили одинокого гида-переводчика — даже без охраны. Британские пользователи соцсетей, комментируя этот факт, позлорадствовали: "Кир Стармер совершенно не имеет значения".Правительство Британии пытается доказать, что итогом визита стали важные соглашения, которые принесут значительную экономическую выгоду стране. Но мнения британских экспертов по этому поводу противоположны. Колумнистка The Sunday Times Камилла Лонг по этому поводу пишет: "Стармеризм" представлял собой три дня блуждания под проливным дождем — с растерянным видом, с получением выговоров и последующим игнорированием. <…> Это не было триумфом. Это было проявлением полной политической дисфункции".Единственной практической сделкой Стармера, которую можно назвать выгодной для британского бизнеса, стало соглашение о снижении пошлин на виски в Китае. Вот, собственно, и все. Пекин неожиданно для гостя предоставил еще один подарок в виде обещания безвизового режима для британских туристов. И хотя сам Стармер уже представляет это как решенный вопрос, китайские СМИ более осторожны, указывая на то, что Китай "активно размышляет" над этим. В любом случае маловато для того, чтобы называть громким термином "перезагрузка".Можно отнести к достижениям снятие китайских санкций с семи британских депутатов парламента. Но те уже успели нахамить в ответ, заявив, что снятие санкций не заставит их отказаться от критики в адрес Китая. Из чего можно предположить, что в скором времени некоторые из них снова попадут в тот же черный список.Этим "исторический" визит Стармера ограничился. Уже улетев из Пекина, британский премьер получил известие о том, что его и без того провальные рейтинги дома упали до рекордно низких значений. Свежий опрос социологической компании BMG Research выявил, что впервые против него выступает и большинство лейбористских избирателей. А в целом британцы считают, что Стармера надо сместить с поста лидера Лейбористской партии, а значит, и с поста премьера. Что уж удивляться ординарному приему ординарного политика в Пекине — приехал очередной британский премьер из череды постоянно меняющихся и не запоминающихся лиц, бесцельно поблуждал по Запретному городу и поехал вымаливать прощение Трампа за эту недоперезагрузку.

