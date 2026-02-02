Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Страны "пятерки" вместе с ЕЭК развивают инфраструктуру евразийских транспортных коридоров
Евразийская экономическая комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных маршрутов, как основы транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, реализацию и развитие транзитного потенциала
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Страны "пятерки" вместе с ЕЭК развивают инфраструктуру евразийских транспортных коридоров, сообщает пресс-служба Комиссии.Участники заседания Совета Евразийской экономической комиссии одобрили ежегодный доклад об анализе результатов реализации мероприятий стран ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).Комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных коридоров, как основы транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, реализацию и развитие транзитного потенциала.В частности,Доклад служит важным инструментом транспортной политики, обеспечивая ЕЭК и государства-члены объективной основой для координации развития транспортной инфраструктуры, пояснили в Комиссии.
Евразийская экономическая комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных маршрутов как основы транспортной инфраструктуры ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, а также реализацию и развитие транзитного потенциала.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Страны "пятерки" вместе с ЕЭК развивают инфраструктуру евразийских транспортных коридоров, сообщает пресс-служба Комиссии.
Участники заседания Совета Евразийской экономической комиссии одобрили ежегодный доклад об анализе результатов реализации мероприятий стран ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).
Комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных коридоров, как основы транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, реализацию и развитие транзитного потенциала.

"Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что страны "пятерки" совместно с Комиссией проводят системную работу по развитию инфраструктуры евразийских транспортных коридоров", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

В частности,
в Армении продолжают реализацию инвестпрограммы автодорожного коридора "Север-Юг";
в Беларуси за счет бюджетных средств выполнили текущий ремонт 533 км автомобильных дорог и начали реконструкцию участков автомобильной дороги М-10;
30-го сентября 2025-го в Казахстане запустили вторую линию железной дороги "Достык – Мойынты", протяженностью 836 км. Это позволит увеличить объем транзитных перевозок и повысит пропускную способность участка до 5 раз. С привлечением кредитных ресурсов начали реконструкцию казахстанских участков автомобильной дороги М-32;
в Кыргызстане 29 сентября 2025 года состоялось официальное открытие автомобильной дороги "Тюп – Кеген";
в России с 1 января 2025 года с завершением строительства скоростной автомобильной дороги M-12 "Восток" ввели в действие маршрут 2 евразийского автомобильного коридора от границы Республики Беларусь до границы Республики Казахстан;
реализуют проекты по созданию "контейнерного хаба" в порту Актау, строительству зернового терминала в морском порту Махачкала, строительству причалов и универсального перегрузочного комплекса в морском порту Новороссийск. В порту Усть-Луга осуществляют строительство терминала для перевалки минеральных удобрений, Универсального торгового терминала, развитие терминала Ультрамар.
Доклад служит важным инструментом транспортной политики, обеспечивая ЕЭК и государства-члены объективной основой для координации развития транспортной инфраструктуры, пояснили в Комиссии.
0