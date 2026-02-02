https://uz.sputniknews.ru/20260202/strany-pyaterki-vmeste-s-eek-razvivayut-infrastrukturu-evraziyskix-transportnyx-koridorov-55426156.html

Евразийская экономическая комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных маршрутов, как основы транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, реализацию и развитие транзитного потенциала

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Страны "пятерки" вместе с ЕЭК развивают инфраструктуру евразийских транспортных коридоров, сообщает пресс-служба Комиссии.Участники заседания Совета Евразийской экономической комиссии одобрили ежегодный доклад об анализе результатов реализации мероприятий стран ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).Комиссия проводит мониторинг развития евразийских транспортных коридоров, как основы транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, обеспечивающей формирование единого транспортного пространства, реализацию и развитие транзитного потенциала.В частности,Доклад служит важным инструментом транспортной политики, обеспечивая ЕЭК и государства-члены объективной основой для координации развития транспортной инфраструктуры, пояснили в Комиссии.

