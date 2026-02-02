https://uz.sputniknews.ru/20260202/svo-rossiyskiy-voennyy-sbil-prikladom-ukrainskiy-bespilotnik-55421294.html
СВО: российский военный сбил прикладом украинский беспилотник
Атака беспилотника произошла во время передвижения российских бойцов на мотоцикле
2026-02-02T11:00+0500
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный дрон ВСУ прикладом автомата. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, атака беспилотника произошла во время передвижения российских военнослужащих на мотоцикле. "Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение", — поделился боец.
