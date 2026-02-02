Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260202/svo-rossiyskiy-voennyy-sbil-prikladom-ukrainskiy-bespilotnik-55421294.html
СВО: российский военный сбил прикладом украинский беспилотник
СВО: российский военный сбил прикладом украинский беспилотник
Sputnik Узбекистан
Атака беспилотника произошла во время передвижения российских бойцов на мотоцикле
2026-02-02T11:00+0500
2026-02-02T11:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
безопасность
в мире
беспилотник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54552775_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_30d0f2a50170c4ee78f998e11097785a.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный дрон ВСУ прикладом автомата. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, атака беспилотника произошла во время передвижения российских военнослужащих на мотоцикле. "Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение", — поделился боец.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54552775_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_c8fd9980adad4ab7f92e41dd8928293b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия военный украина беспилотник
сво россия военный украина беспилотник

СВО: российский военный сбил прикладом украинский беспилотник

11:00 02.02.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Атака беспилотника произошла во время передвижения российских бойцов на мотоцикле.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный дрон ВСУ прикладом автомата. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, атака беспилотника произошла во время передвижения российских военнослужащих на мотоцикле.
"Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение", — поделился боец.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0