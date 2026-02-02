https://uz.sputniknews.ru/20260202/top-5-stran-otkuda-bolshe-vsego-priezjali-v-uzbekistan-na-uchebu-55423851.html
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
По данным Нацкомстата, в 2025 году в республику с целью обучения приехало 39,7 тыс. иностранных граждан
В топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу, с большим отрывом лидирует Индия. На втором месте — Туркменистан. По данным Нацкомстата, в 2025 году в республику с целью обучения приехало 39,7 тыс. иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 58,2 % по сравнению с годом ранее.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу
По данным Нацкомстата, в 2025 году в республику с целью обучения приехало 39,7 тыс. иностранных граждан.
В топ-5 стран, откуда больше всего приезжали в Узбекистан на учебу, с большим отрывом лидирует Индия. На втором месте — Туркменистан.
По данным Нацкомстата, в 2025 году в республику с целью обучения приехало 39,7 тыс. иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 58,2 % по сравнению с годом ранее.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.