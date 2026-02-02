В Кремле назвали дату следующего раунда переговоров по Украине
17:16 02.02.2026 (обновлено: 18:05 02.02.2026)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля.
© Sputnik / Виталий Белоусов/
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить", — сказал Песков журналистам.
Напомним, что 23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Другие заявления пресс-секретаря президента России:
отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов по Украине, он сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было сказано ранее, напомнив, что речь шла о 1 февраля;
Песков назвал урегулирование на Украине сложным и разновекторным процессом;
он объяснил перенос новой встречи по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков участников;
состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США были конструктивными;
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию России и США;
никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные;
Песков назвал мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой здравой;
Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине;
позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна, Россия сохраняет открытость к переговорам;
не везде в переговорах по Украине можно констатировать сближение;
РФ открыта к диалогу с ЕС настолько широко, насколько готовы европейцы;
инициатором обнуления общения между Россией и ЕС были европейцы;
Россия разделяет идею о необходимости каналов для диалога с Европой;
Россия сохраняет готовность способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана;
Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран;
Россия продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг Ирана;
конкретики по организации возможного контакта президента России Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в настоящий момент нет.