В Кремле назвали дату следующего раунда переговоров по Украине

отвечая на вопрос, касающийся сроков приостановки ударов по Украине, он сообщил, что ему нечего добавить к тому, что было сказано ранее, напомнив, что речь шла о 1 февраля;

Песков назвал урегулирование на Украине сложным и разновекторным процессом;

он объяснил перенос новой встречи по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков участников;

состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США были конструктивными;

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию России и США;

никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные;

Песков назвал мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой здравой;

Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине;

позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна, Россия сохраняет открытость к переговорам;

не везде в переговорах по Украине можно констатировать сближение;

РФ открыта к диалогу с ЕС настолько широко, насколько готовы европейцы;

инициатором обнуления общения между Россией и ЕС были европейцы;

Россия разделяет идею о необходимости каналов для диалога с Европой;

Россия сохраняет готовность способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана;

Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран;

Россия продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг Ирана;