В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят культурно-гуманитарные инициативы Россотрудничества

Цель — сохранение исторической памяти о Великой Победе. На это направлен, в частности, благотворительный показ литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 февраля в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Историческая память о Великой Победе: новые инициативы Россотрудничества в Ташкенте".

Участники:

председатель Общественного совета Россотрудничества Андрей Цыпер;

член Общественного совета Арег Агасарян;

руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.

В конце 2025 года за счет средств Общественного совета Россотрудничества в Парке Победы Ташкента установили памятную плиту 302 Герою Советского Союза Гранту Аракеловичу Оганьянцу — легендарному советскому танкисту, капитану Красной Армии. До недавнего времени его имя отсутствовало среди памятных плит других Героев Советского Союза.

Грант Оганьянц, уроженец Узбекистана, в 1944 году проявил исключительный героизм во время ожесточенных боев на фронте Великой Отечественной войны: командуя танковым подразделением, он прорвал вражескую оборону, уничтожил множество техники и живой силы противника, ценой собственной жизни обеспечив продвижение своих войск и приблизив общую Победу.

Параллельно в "Музее Славы" Парка Победы Общественный совет Россотрудничества завершил перевод экспозиционных текстов на русский язык.

В рамках мероприятия также расскажут о культурно-гуманитарных инициативах Общественного совета Россотрудничества в Узбекистане и о предстоящем благотворительном показе литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 февраля в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Историческая память о Великой Победе: новые инициативы Россотрудничества в Ташкенте".
председатель Общественного совета Россотрудничества Андрей Цыпер;
член Общественного совета Арег Агасарян;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
В конце 2025 года за счет средств Общественного совета Россотрудничества в Парке Победы Ташкента установили памятную плиту 302 Герою Советского Союза Гранту Аракеловичу Оганьянцу — легендарному советскому танкисту, капитану Красной Армии. До недавнего времени его имя отсутствовало среди памятных плит других Героев Советского Союза.
Грант Оганьянц, уроженец Узбекистана, в 1944 году проявил исключительный героизм во время ожесточенных боев на фронте Великой Отечественной войны: командуя танковым подразделением, он прорвал вражескую оборону, уничтожил множество техники и живой силы противника, ценой собственной жизни обеспечив продвижение своих войск и приблизив общую Победу.
Параллельно в "Музее Славы" Парка Победы Общественный совет Россотрудничества завершил перевод экспозиционных текстов на русский язык.
В рамках мероприятия также расскажут о культурно-гуманитарных инициативах Общественного совета Россотрудничества в Узбекистане и о предстоящем благотворительном показе литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте.
