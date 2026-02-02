https://uz.sputniknews.ru/20260202/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-kulturno-gumanitarnye-initsiativy-rossotrudnichestva--55427310.html

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят культурно-гуманитарные инициативы Россотрудничества

Sputnik Узбекистан

Цель — сохранение исторической памяти о Великой Победе. На это направлен, в частности, благотворительный показ литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 февраля в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Историческая память о Великой Победе: новые инициативы Россотрудничества в Ташкенте".Участники:В конце 2025 года за счет средств Общественного совета Россотрудничества в Парке Победы Ташкента установили памятную плиту 302 Герою Советского Союза Гранту Аракеловичу Оганьянцу — легендарному советскому танкисту, капитану Красной Армии. До недавнего времени его имя отсутствовало среди памятных плит других Героев Советского Союза.Грант Оганьянц, уроженец Узбекистана, в 1944 году проявил исключительный героизм во время ожесточенных боев на фронте Великой Отечественной войны: командуя танковым подразделением, он прорвал вражескую оборону, уничтожил множество техники и живой силы противника, ценой собственной жизни обеспечив продвижение своих войск и приблизив общую Победу.Параллельно в "Музее Славы" Парка Победы Общественный совет Россотрудничества завершил перевод экспозиционных текстов на русский язык.В рамках мероприятия также расскажут о культурно-гуманитарных инициативах Общественного совета Россотрудничества в Узбекистане и о предстоящем благотворительном показе литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

