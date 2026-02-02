https://uz.sputniknews.ru/20260202/v-tashkente-vozobnovil-rabotu-gosudarstvennyy-akademicheskiy-russkiy-teatr-uzbekistana-55426808.html

В Ташкенте возобновил работу Государственный академический русский театр Узбекистана

В Ташкенте возобновил работу Государственный академический русский театр Узбекистана

Ремонт в здании театра продолжался около двух лет. 91-й театральный сезон стартует с премьеры спектакля "С любимыми не расставайтесь". 02.02.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Ташкенте после длительного ремонта возобновил работу Государственный академический русский театр Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе театра.Театр был закрыт с марта 2024 года.Далее театралов ждет насыщенный премьерный блок:“Во время ремонта официальных сообщений о сроках открытия было немного, и затянувшаяся пауза вызывала тревогу у постоянных зрителей. Теперь эти опасения позади: театр возвращается к работе и начинает новый сезон на обновленной сцене. Билеты на спектакли уже доступны в кассе театра”, — добавили в пресс-службе.

