Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за 2025 год

Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–декабрь 2025 года составил $20,2млрд (24,8% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

