Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260202/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaeu-55429696.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за 2025 год
2026-02-02T18:15+0500
2026-02-02T18:15+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
торговля
статистика
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55429339_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77b30010db244cf216841a93b3657c46.png
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–декабрь 2025 года составил $20,2млрд (24,8% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55429339_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_2c711259ae9860443e6455346adc6a1c.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
внешняя торговля узбекистан еаэс статистика
внешняя торговля узбекистан еаэс статистика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

18:15 02.02.2026
Подписаться
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за 2025 год.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–декабрь 2025 года составил $20,2млрд (24,8% от общего объема), из них:
экспорт — $6,9 млрд;
импорт — $13,3 млрд.
Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
инфографика - Sputnik Узбекистан
инфографика - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0