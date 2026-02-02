https://uz.sputniknews.ru/20260202/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaeu-55429696.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за 2025 год
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–декабрь 2025 года составил $20,2млрд (24,8% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь–декабрь 2025 года составил $20,2млрд (24,8% от общего объема), из них:
Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.