Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер
Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер
Sputnik Узбекистан
Ранее глава российской дипмиссии в РУз встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана. Стороны обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в РФ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51760057_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c0167722268dc413ae240dfbd4aa581.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Диалог России и Узбекистана по миграционным вопросам носит позитивный характер, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Об этом сообщает РИА Новости.Ерхов рассказал о прошедшей ранее встрече с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Собеседники обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в РФ.По его словам, на встрече обсудили целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.Он добавил, что "постоянного внимания и отладки требует система взаимоотношений консульской службы с российскими властями "на местах", о чем они тоже беседовали, "причем в самом позитивном и доброжелательном ключе".Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте "всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами".Напомним, что президент России Владимир Путин 15 октября 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. В документе, в частности, указано, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.
13:30 03.02.2026
Ранее глава российской дипмиссии в РУз встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана. Стороны обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в РФ.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Диалог России и Узбекистана по миграционным вопросам носит позитивный характер, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ерхов рассказал о прошедшей ранее встрече с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Собеседники обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.
Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в РФ.

"Со своей стороны, мы рассказали узбекистанским коллегам об утвержденной президентом России новой концепции нашей миграционной политики, ее основных положениях и требованиях", — сказал Ерхов.

По его словам, на встрече обсудили целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.

"Было интересно выслушать сообщения коллег — руководителей консульских загранучреждений Узбекистана в России — ведь им приходится работать достаточно интенсивно в условиях, когда в нашей стране находится более 1 миллиона граждан Республики Узбекистан и к ним время от времени возникают различные вопросы", — отметил Ерхов.

Он добавил, что "постоянного внимания и отладки требует система взаимоотношений консульской службы с российскими властями "на местах", о чем они тоже беседовали, "причем в самом позитивном и доброжелательном ключе".
"Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде "вызвали на ковер", "пропесочили" — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять", — подчеркнул Ерхов.
Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте "всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами".

"С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением", — добавил Алексей Ерхов.

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 октября 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. В документе, в частности, указано, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.
