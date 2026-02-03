https://uz.sputniknews.ru/20260203/dialog-rf-i-uzbekistana-po-voprosam-migratsii-pozitivnyy-xarakter-55441389.html

Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер

Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер

Ранее глава российской дипмиссии в РУз встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана. Стороны обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в РФ

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Диалог России и Узбекистана по миграционным вопросам носит позитивный характер, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Об этом сообщает РИА Новости.Ерхов рассказал о прошедшей ранее встрече с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Собеседники обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в РФ.По его словам, на встрече обсудили целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.Он добавил, что "постоянного внимания и отладки требует система взаимоотношений консульской службы с российскими властями "на местах", о чем они тоже беседовали, "причем в самом позитивном и доброжелательном ключе".Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте "всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами".Напомним, что президент России Владимир Путин 15 октября 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. В документе, в частности, указано, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.

