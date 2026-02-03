https://uz.sputniknews.ru/20260203/kak-remontiruyut-samolety-i-vertolety-vvs-minoborony-uzbekistana-55445104.html
Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана — видео
Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, сколько месяцев идет ремонт одного военного вертолета и самолета, где готовят специалистов и почему в этом вопросе так важно международное сотрудничество
Чирчикский авиационный ремонтный завод — одно из стратегически важных предприятий авиационной промышленности Узбекистана. Он специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании самолетов и вертолетов Военно-воздушного флота Минобороны РУз.
Корреспондент Sputnik Узбекистан узнала, сколько месяцев идет ремонт одного военного вертолета и самолета, где готовят специалистов и почему в этом вопросе так важно международное сотрудничество.
Чирчикский авиационный ремонтный завод — одно из стратегически важных предприятий авиационной промышленности Узбекистана. Он специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании самолетов и вертолетов Военно-воздушного флота Минобороны РУз.
Это одно из старейших предприятий страны, которое прошло несколько этапов модернизации и сегодня включает в себя новые высокотехнологичные подразделения.
"У нас производится ремонт авиационного и радиоэлектронного оборудования, трансмиссии, а также ремонт разных компонентов. Имеются лаборатории, а также есть цех механообработки", — рассказал директор завода Аскар Мамбеткулов.
На базе завода создан единственный на территории СНГ центр по обслуживанию вертолетов марки Airbus, где налажен полный цикл технического сервиса и ремонта современных западных образцов авиатехники, включая вертолеты модели H-125, H-215 и H-130.
Также здесь обновили заводские цеха по капительному ремонту и глубокой модернизации военных самолетов Су-25. На заводе внедряют передовые технологии и осуществляют оснащение техники современными системами навигации, приборами ночного видения и комплексами бортовой самообороны.
За всей этой работой стоит команда специалистов. В числе наиболее востребованных, по мнению Мамбеткулова, специалисты по авиационному и радиоэлектронному оборудованию.
На заводе работают выпускники Ташкентского государственного транспортного университета, Туринского государственного университета в городе Ташкенте, а также средне-специальных учебных заведений. Есть и практика, когда на работу принимают ребят после школы, они проходят обучение здесь на заводе.
"Выпускников школы мы обучаем на протяжении 6 месяцев, а если человек уже с образованием — от одного до трех месяцев. Потом они сдают экзамены и получают разрешение на работу", — поясняет Мамбеткулов.
Один из опытных наставников — начальник цеха ремонта планера и систем воздушного судна Туйгун Холмирзаев. Он уверен, что система наставничества позволяет растить кадры непосредственно на производстве.
"Важно, что молодые люди закрепляются за опытными мастерами, в этом сохраняется преемственность и передача опыта, и это дает хорошие результаты", — отметил он.
Немаловажно, что специалисты завода постоянно повышают квалификацию и проходят стажировки, в том числе и за рубежом. Также организовано международное сотрудничество.
Ремонт авиационной техники — очень сложный и длительный процесс. Холмирзаев рассказывает, что занимает он от 12 до 16 месяцев. И это с учетом того, что самолеты и вертолеты должны проходить ремонт и модернизацию каждые 7–10 лет.
В январе завод посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он ознакомился с деятельностью предприятия и поставил перед его сотрудниками новые задачи.
А подробнее о том, как сейчас в Узбекистане ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны — в видео Sputnik Узбекистан.