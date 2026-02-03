https://uz.sputniknews.ru/20260203/kto-stal-pervym-zamnachalnika-departamenta-kommunikatsiy-ap-uzbekistana-55448606.html

Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана

Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Назначение произведено соответствующим Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан

2026-02-03T16:45+0500

2026-02-03T16:45+0500

2026-02-03T17:36+0500

администрация президента

узбекистан

назначение

отставки и назначения в узбекистане

общество

шерзод асадов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/06/15127285_0:645:2047:1796_1920x0_80_0_0_b5aa2a87ed64efbb5c9c216ddefd575f.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

администрация президента узбекистана назначение