Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана
16:45 03.02.2026 (обновлено: 17:36 03.02.2026)
© Sputnik / Алексей Никольский/
Подписаться
Назначение произведено соответствующим Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев назначил Акрамжона Фозилова первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев назначил Акрамжона Фозилова первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации президента Узбекистана
© telegram sputnikuzbekistan/
“Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Фозилов Акрамжон Муроджон угли назначен на должность первого заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.