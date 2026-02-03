Узбекистан
Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана
Назначение произведено соответствующим Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.
16:45 03.02.2026 (обновлено: 17:36 03.02.2026)
Назначение произведено соответствующим Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
“Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Фозилов Акрамжон Муроджон угли назначен на должность первого заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.
