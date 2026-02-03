https://uz.sputniknews.ru/20260203/solnechnye-paneli-kakie-regiony-uzbekistana-lidiruyut-v-poluchenii-subsidiy-55447526.html

Солнечные панели: какие регионы Узбекистана лидируют в получении субсидий

С января по декабрь 2025 года государственные субсидии в рамках программы "Солнечный дом" получили 45,3 тыс. граждан республики

Наибольший объем субсидий из государственного бюджета Узбекистана за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую энергосистему, в прошлом году пришелся на Хорезмскую область — 55,4 млрд сумов. Замыкает этот список Андижанская область, где выплаты достигли 3,03 млрд. сумов.С января по декабрь 2025 года государственные субсидии в рамках программы "Солнечный дом" получили 45,3 тыс. граждан республики. Общий объем выплат составил 209,201 млрд сумов. Программа "Солнечный дом" действует с 1 апреля 2023 года. В ее рамках за каждый киловатт-час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях, установленных на объектах, принадлежащих физическим лицам, и переданной сверх собственного потребления в единую электроэнергетическую систему, из госбюджета выплачивают субсидию в размере 1 000 сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

