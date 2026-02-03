https://uz.sputniknews.ru/20260203/uzbekistan-i-egipet-sotrudnichayut-v-agrarnoy-sfere-55444837.html

Клубника, арахис и не только: Узбекистан и Египет сотрудничают в аграрной сфере

Стороны обсудили перспективы обмена опытом, разработки совместных проектов и продвижения сельхозэкспорта, освоения пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрения современной экономичной системы орошения

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в Каире посол Узбекистана Мансурбек Киличев вместе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Алаа Фаруком и его заместителями Адилом Абдуазимом и Саадом Мусой.В настоящее время в Кашкадарьинской области Узбекистана используют египетский опыт выращивания суперэлитных семян картофеля.Речь шла об организации поездок узбекских аграриев в Египет, обмене опытом, разработке совместных проектов, продвижении сельскохозяйственного экспорта, освоении пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрении современной экономичной системы орошения (роторно-поворотная) с использованием грунтовых вод.

