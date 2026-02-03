https://uz.sputniknews.ru/20260203/uzbekistan-i-egipet-sotrudnichayut-v-agrarnoy-sfere-55444837.html
Клубника, арахис и не только: Узбекистан и Египет сотрудничают в аграрной сфере
Стороны обсудили перспективы обмена опытом, разработки совместных проектов и продвижения сельхозэкспорта, освоения пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрения современной экономичной системы орошения
14:40 03.02.2026 (обновлено: 15:10 03.02.2026)
Стороны обсудили перспективы обмена опытом, разработки совместных проектов и продвижения сельхозэкспорта, освоения пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрения современной экономичной системы орошения.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik
. Узбекистан и Египет намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили в Каире посол Узбекистана Мансурбек Киличев вместе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Алаа Фаруком и его заместителями Адилом Абдуазимом и Саадом Мусой.
В настоящее время в Кашкадарьинской области Узбекистана используют египетский опыт выращивания суперэлитных семян картофеля.
“Египетская сторона поддержала реализацию проекта по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара в Джизакской области. Выражена готовность к сотрудничеству в таких областях, как выращивание клубники, арахиса и других сельскохозяйственных культур и их экспорт за рубеж”, — говорится в сообщении.
Речь шла об организации поездок узбекских аграриев в Египет, обмене опытом, разработке совместных проектов, продвижении сельскохозяйственного экспорта, освоении пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрении современной экономичной системы орошения (роторно-поворотная) с использованием грунтовых вод.