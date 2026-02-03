https://uz.sputniknews.ru/20260203/v-eek-rasskazali-chto-sposobstvuet-povysheniyu-privlekatelnosti-eaes-55448801.html
В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС
В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС
Одним из механизмов обеспечения функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения является развитие экономического взаимодействия со странами, получившими статус государства-наблюдателя при Союзе
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Повышению привлекательности Евразийского экономического союза способствует взаимодействие с государствами-наблюдателями при ЕАЭС, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.На совещании под его председательством с участием руководства министерств иностранных дел, министерств экономики и других заинтересованных ведомств государств Союза рассмотрели актуальные вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза, включая развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС.В настоящее время в данном формате активно развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Республикой Узбекистан, Республикой Куба и Исламской Республикой Иран.
В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС
17:20 03.02.2026 (обновлено: 17:35 03.02.2026)
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Повышению привлекательности Евразийского экономического союза способствует взаимодействие с государствами-наблюдателями при ЕАЭС, заявил
министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.
На совещании под его председательством с участием руководства министерств иностранных дел, министерств экономики и других заинтересованных ведомств государств Союза рассмотрели актуальные вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза, включая развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС.
"Развитие института государств-наблюдателей ЕАЭС важно для укрепления позиций Союза как международного центра экономического роста. Согласно Декларации "Евразийский экономический путь", взаимодействие с такими государствами способствует повышению привлекательности ЕАЭС", — подчеркнул министр ЕЭК.
В настоящее время в данном формате активно развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Республикой Узбекистан, Республикой Куба и Исламской Республикой Иран.