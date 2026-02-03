https://uz.sputniknews.ru/20260203/v-eek-rasskazali-chto-sposobstvuet-povysheniyu-privlekatelnosti-eaes-55448801.html

В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС

В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС

Одним из механизмов обеспечения функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения является развитие экономического взаимодействия со странами, получившими статус государства-наблюдателя при Союзе

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Повышению привлекательности Евразийского экономического союза способствует взаимодействие с государствами-наблюдателями при ЕАЭС, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.На совещании под его председательством с участием руководства министерств иностранных дел, министерств экономики и других заинтересованных ведомств государств Союза рассмотрели актуальные вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза, включая развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС.В настоящее время в данном формате активно развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Республикой Узбекистан, Республикой Куба и Исламской Республикой Иран.

