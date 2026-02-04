Узбекистан
Акция “Поможем птицам зимой" с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану
Акция “Поможем птицам зимой" с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану
В настоящее время в стране обитают около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%)
2026-02-04T11:00+0500
2026-02-04T11:08+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55457239_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_75b6a8a16dda31213d8e56c5480ed216.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане прошла акция “Поможем птицам зимой", сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.Ее приурочили к 3 февраля — "Международному дню кормления птиц".Аналогичные мероприятия прошли во всех регионах республики, объединив около 1 400 молодых экоактивистов. В специально отведенных местах для птиц насыпали корм и установили скворечники.В настоящее время в стране обитает около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%), уточнили в пресс-службе Нацкомэкологии.
Акция “Поможем птицам зимой" с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану

11:00 04.02.2026 (обновлено: 11:08 04.02.2026)
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУзДля птиц установлены скворечники и роздан корм
Подписаться
В настоящее время в стране обитают около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%).
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане прошла акция “Поможем птицам зимой", сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.
Ее приурочили к 3 февраля — "Международному дню кормления птиц".
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУзДля птиц установлены скворечники и роздан корм
Для птиц установлены скворечники и роздан корм
“Национальный комитет по экологии и изменению климата совместно с Союзом писателей Узбекистана провел на Аллее литераторов в Ташкенте акцию "Поможем птицам зимой". В мероприятии приняли участие молодые экоактивисты, школьники, волонтеры и представители средств массовой информации. В ходе акции юноши и девушки установили на деревьях изготовленные своими руками домики для птиц”, — говорится в сообщении.

© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУзДля птиц установлены скворечники и роздан корм
Для птиц установлены скворечники и роздан корм
Аналогичные мероприятия прошли во всех регионах республики, объединив около 1 400 молодых экоактивистов. В специально отведенных местах для птиц насыпали корм и установили скворечники.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкНа Аллее литераторов в Ташкенте установили скворечники и раздали корм
На Аллее литераторов в Ташкенте установили скворечники и раздали корм
В настоящее время в стране обитает около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%), уточнили в пресс-службе Нацкомэкологии.
