Акция “Поможем птицам зимой" с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану

В настоящее время в стране обитают около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%)

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане прошла акция “Поможем птицам зимой", сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.Ее приурочили к 3 февраля — "Международному дню кормления птиц".Аналогичные мероприятия прошли во всех регионах республики, объединив около 1 400 молодых экоактивистов. В специально отведенных местах для птиц насыпали корм и установили скворечники.В настоящее время в стране обитает около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%), уточнили в пресс-службе Нацкомэкологии.

