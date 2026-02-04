Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2026-02-04T16:30+0500
2026-02-04T16:54+0500
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В январе–ноябре 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:В Беларуси этот показатель сохранился на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.
16:30 04.02.2026 (обновлено: 16:54 04.02.2026)
Подписаться
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В январе–ноябре 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
в Армении — на 6,1%;
в Казахстане — на 6,1%;
в Кыргызстане — на 2%;
в России — на 5,4%.
В Беларуси этот показатель сохранился на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.
0