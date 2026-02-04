https://uz.sputniknews.ru/20260204/eaes-na-skolko-uvelichilos-proizvodstvo-selxozproduktsii-55461233.html

ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза

2026-02-04T16:30+0500

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В январе–ноябре 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:В Беларуси этот показатель сохранился на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.

