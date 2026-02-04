Узбекистан
Музей под землей и транспорт будущего — завораживающие фото ташкентской подземки
Музей под землей и транспорт будущего — завораживающие фото ташкентской подземки
Sputnik Узбекистан
Уникальные станции, сейсмоустойчивые конструкции и стремительное расширение — все ,что отличает одно из самых красивых метро в СНГ.
2026-02-04T18:15+0500
2026-02-04T18:15+0500
ташкентский метрополитен, транспорт, архитектурное наследие, сейсмоустойчивость метро фото фотолента
ташкентский метрополитен, транспорт, архитектурное наследие, сейсмоустойчивость метро фото фотолента

Музей под землей и транспорт будущего — завораживающие фото ташкентской подземки

18:15 04.02.2026
Подписаться
Эксклюзив
Уникальные станции, сейсмоустойчивые конструкции и стремительное расширение — все ,что отличает одно из самых красивых метро в СНГ.
Ташкентский метрополитен — уникальный для Центральной Азии объект транспортной инфраструктуры и архитектурного наследия. Его строительство начали в июле 1972 года, а первую линию — Чиланзарскую — открыли 6 ноября 1977-го. Она соединила густонаселенный юго-запад столицы с ее историческим центром, став мощным стимулом к развитию городской мобильности.

Исторический путь: от подземки к метромостам

После запуска первых 9 станций строительство активно продолжалось.
В 1980 году завершили создание Чиланзарской линии длиной 16,3 км, включающей 12 станций.
Вслед за ней сформировали Узбекистанскую линию, которую строили в четыре этапа: с 1984 по 1991 год. Она связала центр Ташкента с железнодорожным вокзалом, районом Бируни и жилыми массивами на северо-западе. Линия протянулась на 14,2 км и насчитывает 11 станций.
В 2001 году запустили первую очередь Юнусабадской линии, а в 2020 году — дополнительно две станции "Туркистон" и "Юнусабад". Сегодня эта ветка включает 8 станций и соединяет крупный жилой район с центром.
Одним из самых масштабных современных проектов стало создание кольцевой надземной линии, строительство которой начали в 2017 году. В августе 2020 года в эксплуатацию ввели ее первый этап: надземный маршрут с 7 станциями протяженностью 11,5 км. Кроме того, в 2020 году открыли новую Сергелийскую линию, обеспечившую транспортную доступность крупнейшего жилого массива.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Космонавтов" (Узбекистанская линия)

Станция метро &quot;Космонавтов&quot; (Узбекистанская линия) - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Космонавтов" (Узбекистанская линия)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер станции "Алишера Навои" выполнен в стиле, отражающем эстетику Востока. В оформлении использованы традиционные узбекские орнаменты, резьба по мрамору и декоративные панно. Особое внимание уделили оформлению стен центрального зала — здесь разместили художественные панно по мотивам "Хамсы" Алишера Навои, выполненные мастерами Чингизом Ахмаровым и Исломом Каюмовым

Интерьер станции &quot;Алишера Навои&quot; выполнен в стиле, отражающем эстетику Востока. В оформлении использованы традиционные узбекские орнаменты, резьба по мрамору и декоративные панно. Особое внимание уделили оформлению стен центрального зала — здесь разместили художественные панно по мотивам &quot;Хамсы&quot; Алишера Навои, выполненные мастерами Чингизом Ахмаровым и Исломом Каюмовым - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер станции "Алишера Навои" выполнен в стиле, отражающем эстетику Востока. В оформлении использованы традиционные узбекские орнаменты, резьба по мрамору и декоративные панно. Особое внимание уделили оформлению стен центрального зала — здесь разместили художественные панно по мотивам "Хамсы" Алишера Навои, выполненные мастерами Чингизом Ахмаровым и Исломом Каюмовым

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Гафура Гуляма" (Узбекистанская линия)

Станция метро &quot;Гафура Гуляма&quot; (Узбекистанская линия) - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Гафура Гуляма" (Узбекистанская линия)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Мустакиллик майдони" (Площадь Независимости)

Станция метро &quot;Мустакиллик майдони&quot; (Площадь Независимости) - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Мустакиллик майдони" (Площадь Независимости)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Космонавтов". Барельеф с фамилиями космонавтов

Станция метро &quot;Космонавтов&quot;. Барельеф с фамилиями космонавтов - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Космонавтов". Барельеф с фамилиями космонавтов

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро &quot;Алишера Навои&quot; - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро "Гафура Гуляма"

Станция метро "Гафура Гуляма"

Станция метро &quot;Гафура Гуляма&quot; - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Гафура Гуляма"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пушкинская" в Ташкенте (Чиланзарская линия)


Станция метро &quot;Пушкинская&quot; в Ташкенте (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пушкинская" в Ташкенте (Чиланзарская линия)


© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пахтакор" (Чиланзарская линия)

Станция метро &quot;Пахтакор&quot; (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пахтакор" (Чиланзарская линия)

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро &quot;Алишера Навои&quot; - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Алишера Навои"

Станция метро "Космонавтов"

Станция метро "Космонавтов"

Станция метро &quot;Космонавтов&quot; - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Космонавтов"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Хамида Алимджана" (Чиланзарская линия)

Станция метро &quot;Хамида Алимджана&quot; (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Хамида Алимджана" (Чиланзарская линия)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пушкинская" (Чиланзарская линия)

Станция метро &quot;Пушкинская&quot; (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Пушкинская" (Чиланзарская линия)

Интерьер на станции метро "Ташкент"

Интерьер на станции метро "Ташкент"

Интерьер на станции метро &quot;Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер на станции метро "Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Одной из главных причин популярности станции "Мустакиллик майдони" является ее уникальное оформление. С самого начала акцент был сделан на отражение национальных традиций и эстетики. Дизайн интерьера сочетает в себе элементы классической архитектуры и узбекского декоративного искусства

Одной из главных причин популярности станции &quot;Мустакиллик майдони&quot; является ее уникальное оформление. С самого начала акцент был сделан на отражение национальных традиций и эстетики. Дизайн интерьера сочетает в себе элементы классической архитектуры и узбекского декоративного искусства - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Одной из главных причин популярности станции "Мустакиллик майдони" является ее уникальное оформление. С самого начала акцент был сделан на отражение национальных традиций и эстетики. Дизайн интерьера сочетает в себе элементы классической архитектуры и узбекского декоративного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Хамида Алимджана" (Чиланзарская линия)

Станция метро &quot;Хамида Алимджана&quot; (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Хамида Алимджана" (Чиланзарская линия)

Станция "Пахтакор" (Чиланзарская линия)

Станция "Пахтакор" (Чиланзарская линия)

Станция &quot;Пахтакор&quot; (Чиланзарская линия) - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция "Пахтакор" (Чиланзарская линия)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Ташкент" (Узбекистанская линия)

Станция метро &quot;Ташкент&quot; (Узбекистанская линия) - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Станция метро "Ташкент" (Узбекистанская линия)

2020 год: рывок развития

Только за один год — 2020-й — открыли сразу 14 новых станций, а общая протяженность метро увеличилась на 21,4 км.
Сегодня действуют более 70,8 км путей и 50 станции.
Система включает:
Чиланзарскую линию — 12 станций;
Узбекистанскую — 11 станций;
Юнусабадскую — 8 станций;
кольцевую надземную — 7 станций;
Сергелийскую — 5 станций.
Отдельной гордостью столицы стали три метромоста, пересекающие городские каналы, — инженерное решение, уникальное для СНГ.

Архитектура и безопасность: визитная карточка Ташкента

Ташкентское метро известно не только своей разветвленной сетью, но и архитектурным стилем. Каждая станция — это отдельная художественная концепция.
Станция "Космонавтлар" восхищает портретами космонавтов на глубоких синих панно, а "Алишер Навои" выполнена в национальных традициях и считается одной из самых красивых подземных площадок региона.
Сейсмоустойчивость — важнейшее требование при строительстве. Все станции и тоннели спроектировали так, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров в условиях землетрясений, что особенно актуально для Узбекистана.
С 2018 года в метро официально разрешили фото- и видеосъемку — шаг к открытости и развитию туризма.

Пассажиропоток и обновление подвижного состава

Рост столицы привел к резкому увеличению нагрузки на метрополитен. Если в 2021 году метро перевозило около 300 тыс. человек в день, то сегодня эта цифра превысила миллион.
16 декабря 2024 года была достигнута историческая отметка — более одного миллиона пассажиров за один день, что стало абсолютным рекордом за все время существования ташкентского метро.
Чтобы справляться с нагрузкой, идет масштабное пополнение подвижного состава.
Если до 2021 года курсировало всего 36 поездов, то к 2025 году количество достигло 75. В этом году запланировали поставку еще 56 вагонов (14 составов), что позволит уменьшить интервалы между поездами в часы пик.

Перспективы развития

В ближайшие годы запланировано строительство:
1.
второго этапа Кольцевой надземной линии — 17 км, 9 станций;
2.
продолжения Чиланзарской линии до Ташкентского тракторного завода — 8,2 км, 4 станции;
3.
продления Узбекистанской линии до массива Каракамыш — 3,2 км, 2 станции.
Эти проекты призваны улучшить транспортную доступность отдаленных районов и повысить качество городской мобильности.
Таким образом, ташкентский метрополитен — это не просто транспорт. Это зеркало эпох, инженерная смелость и культурный символ столицы, который продолжает расти вместе с городом.
