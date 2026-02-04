https://uz.sputniknews.ru/20260204/foto-tashkentskoy-podzemki-53766569.html

Музей под землей и транспорт будущего — завораживающие фото ташкентской подземки

Музей под землей и транспорт будущего — завораживающие фото ташкентской подземки

Sputnik Узбекистан

Уникальные станции, сейсмоустойчивые конструкции и стремительное расширение — все ,что отличает одно из самых красивых метро в СНГ.

2026-02-04T18:15+0500

2026-02-04T18:15+0500

2026-02-04T18:15+0500

метро

метро

ташкент

транспорт

общественный транспорт

пассажиры

архитектурное наследие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55015957_0:118:1134:756_1920x0_80_0_0_22b774e95720465c8bbf1805faf9cef1.jpg

Ташкентский метрополитен — уникальный для Центральной Азии объект транспортной инфраструктуры и архитектурного наследия. Его строительство начали в июле 1972 года, а первую линию — Чиланзарскую — открыли 6 ноября 1977-го. Она соединила густонаселенный юго-запад столицы с ее историческим центром, став мощным стимулом к развитию городской мобильности.Исторический путь: от подземки к метромостамПосле запуска первых 9 станций строительство активно продолжалось.В 1980 году завершили создание Чиланзарской линии длиной 16,3 км, включающей 12 станций.Вслед за ней сформировали Узбекистанскую линию, которую строили в четыре этапа: с 1984 по 1991 год. Она связала центр Ташкента с железнодорожным вокзалом, районом Бируни и жилыми массивами на северо-западе. Линия протянулась на 14,2 км и насчитывает 11 станций.В 2001 году запустили первую очередь Юнусабадской линии, а в 2020 году — дополнительно две станции "Туркистон" и "Юнусабад". Сегодня эта ветка включает 8 станций и соединяет крупный жилой район с центром.Одним из самых масштабных современных проектов стало создание кольцевой надземной линии, строительство которой начали в 2017 году. В августе 2020 года в эксплуатацию ввели ее первый этап: надземный маршрут с 7 станциями протяженностью 11,5 км. Кроме того, в 2020 году открыли новую Сергелийскую линию, обеспечившую транспортную доступность крупнейшего жилого массива.2020 год: рывок развитияТолько за один год — 2020-й — открыли сразу 14 новых станций, а общая протяженность метро увеличилась на 21,4 км.Сегодня действуют более 70,8 км путей и 50 станции.Система включает:Отдельной гордостью столицы стали три метромоста, пересекающие городские каналы, — инженерное решение, уникальное для СНГ.Архитектура и безопасность: визитная карточка ТашкентаТашкентское метро известно не только своей разветвленной сетью, но и архитектурным стилем. Каждая станция — это отдельная художественная концепция.Станция "Космонавтлар" восхищает портретами космонавтов на глубоких синих панно, а "Алишер Навои" выполнена в национальных традициях и считается одной из самых красивых подземных площадок региона.Сейсмоустойчивость — важнейшее требование при строительстве. Все станции и тоннели спроектировали так, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров в условиях землетрясений, что особенно актуально для Узбекистана.С 2018 года в метро официально разрешили фото- и видеосъемку — шаг к открытости и развитию туризма.Пассажиропоток и обновление подвижного составаРост столицы привел к резкому увеличению нагрузки на метрополитен. Если в 2021 году метро перевозило около 300 тыс. человек в день, то сегодня эта цифра превысила миллион.16 декабря 2024 года была достигнута историческая отметка — более одного миллиона пассажиров за один день, что стало абсолютным рекордом за все время существования ташкентского метро.Чтобы справляться с нагрузкой, идет масштабное пополнение подвижного состава.Если до 2021 года курсировало всего 36 поездов, то к 2025 году количество достигло 75. В этом году запланировали поставку еще 56 вагонов (14 составов), что позволит уменьшить интервалы между поездами в часы пик.Перспективы развитияВ ближайшие годы запланировано строительство:Эти проекты призваны улучшить транспортную доступность отдаленных районов и повысить качество городской мобильности.Таким образом, ташкентский метрополитен — это не просто транспорт. Это зеркало эпох, инженерная смелость и культурный символ столицы, который продолжает расти вместе с городом.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкентский метрополитен, транспорт, архитектурное наследие, сейсмоустойчивость метро фото фотолента