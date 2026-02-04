https://uz.sputniknews.ru/20260204/kogda-podpishut-pervye-kontrakty-na-regionalnyy-passajirskiy-samolet-il-114-300-55468408.html

NAIS 2026: когда подпишут первые контракты на региональный пассажирский самолет Ил-114-300

NAIS 2026: когда подпишут первые контракты на региональный пассажирский самолет Ил-114-300

Выставка NAIS 2026 проходит 4-5 февраля в Москве и посвящена развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Первые контракты на региональный пассажирский самолет Ил-114-300 подпишут к концу февраля 2026 года, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выставки NAIS 2026 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.Выставка NAIS 2026, объединившая свыше 200 компаний из России, Беларуси и Китая, проходит 4-5 февраля и посвящена развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.Площадь экспозиции — более 11 000 м2. Вниманию участников и посетителей представляют существующие и перспективные разработки в области двигателестроения, включая ПД-8. Впервые широкой публике демонстрируют вертолет Ми-34М1.Он оснащен новейшим двигателем ВК-650В. Максимальная скорость составляет 220 км/ч. Ми-34М1 предназначен для пассажирских перевозок, мониторинга и летного обучения.Также на площадке NAIS впервые представлена экспозиция беспилотных комплексов ДРОНТЕХ — ведущая отраслевая площадка, объединяющая производителей и разработчиков БАС, робототехнических и автономных систем.Здесь можно увидеть гражданские БПЛА различных классов, системы связи и навигации нового поколения, решения для защиты от дронов, перехвата и мониторинга воздушного пространства, а также перспективные аккумуляторные технологии, увеличивающие время полета. Ряд разработок демонстрируют в действии в режиме реального времени.К примеру, при помощи БПЛА "СКАТ 350М" можно выявлять и оценивать очаги пожара, искать незаконные свалки и браконьеров, мониторить и контролировать большие территории, например, сельхозугодия или заповедники. Не случайно многие страны ближнего зарубежья проявляют интерес к приобретению российского "СКАТА".Российский производитель готов поставить в Узбекистан и Кыргызстан светосигнальное оборудование по 3-й категории.Оно поможет обеспечить безопасность полетов в сложных метеоусловиях, например, во время сильного тумана, рассказал главный конструктор отдела светотехнического оборудования АО ГОКБ "Прожектор" Андрей Берг.Напомним, что в Узбекистане из-за сильного тумана вводили ограничения в работу аэропортов.В рамках делового форума "НАИС/ДРОНТЕХ" организуют свыше 30 мероприятий.

