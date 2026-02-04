https://uz.sputniknews.ru/20260204/kontrol-voorujeniy-chto-mojet-jdat-mir-posle-okonchaniya-deystviya-snv-3-55472703.html

Контроль вооружений – всё: что может ждать мир после окончания действия СНВ-3

Впервые с 1970-х между Москвой и Вашингтоном не будет соглашений, ограничивающих их ядерные арсеналы.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik, Елизавета Борисенко. Пятого февраля истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).Почему это случилось и что будет дальше – разбирался Sputnik.Как мы к этому пришлиВ апреле 2010 года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали СНВ-3, который вступил в силу менее чем через год.Договор установил лимиты на стратегический арсенал обеих стран. В течение семи лет участники обязались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число развернутых носителей (ракет и бомбардировщиков) — до 700. Также договор регулировал статус "неразвернутых" пусковых установок, предназначенных исключительно для учебных и испытательных целей.В 2021 году договор продлили, согласно прописанной в нем возможности единоразовой "отсрочки" на пять лет. Предполагалось, что за этот период стороны разработают замену СНВ-3. Возможности продлить договор еще раз в документе не предусмотрено.И правда, до февраля 2022-го Москва и Вашингтон действительно вели соответствующие консультации. Однако после начавшегося конфликта на Украине диалог по этой линии прервался по инициативе США.В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке участия в договоре. Причинами, подтолкнувшими Москву к такому шагу, стали заявления НАТО о необходимости нанести РФ стратегическое поражение и отклонение Штатами российских предложений по соглашению. Кроме того, в 2022 году российские инспекторы не смогли получить транзитные визы в США для проверки ядерных объектов.Данная приостановка не означала полный выход из договора. В частности, она ограничила возможности проверок российских объектов (в том числе из-за невозможности проведения инспекций в США из-за визовых санкций). При этом в Москве неоднократно давали понять, что готовы возобновить сотрудничество, как только появятся условия для переговоров.Также стоит отметить важный момент: несмотря на решение о приостановке, Россия обязалась не выходить за рамки установленных лимитов по количеству вооружений.В 2023-м Владимир Путин обращал внимание на необходимость учитывать совокупный потенциал не только США, но и других ядерных держав НАТО — Франции и Великобритании, которые не ограничены договором.Так, один из основных аспектов позиции РФ также заключается в том, что из-за вовлеченности НАТО в конфликт на Украине возобновление диалога невозможно без учета ядерного арсенала не только США, но и всех стран альянса в совокупности.В МИД РФ подчеркивали, что решение о приостановке может быть обратимо, но для этого Вашингтон должен "проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации".Российская сторона, собственно, уже предложила США на год продлить ограничения по договору, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны.В целом, Россия выступает за поддержание центральных ограничений соглашения еще год после его истечения. Об этом в сентябре 2025-го на оперативном совещании с членами Совбеза заявил лидер РФ Владимир Путин.По сути, чтобы не провоцировать гонку стратегических вооружений, стороны должны постараться сохранить статус-кво, существующий сегодня именно благодаря ДСНВ.В то же время в Штатах не особо обеспокоены истечением договора. После этого американский лидер на тему договора публично не высказывался.Как 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила ответ США о продлении договора.Нерешенные вопросы России и СШАСразу после 5 февраля не стоит оптимистично ожидать заключения нового соглашения, говорят Sputnik эксперты.Как подчеркивает директор центра военно-экономических исследований ВШЭ Прохор Тебин, все дело в том, что российско-американские отношения все еще находятся в состоянии кризиса.Более того, учитывая новые вводные на мировой арене, потенциальный документ должен радикально отличаться от предыдущего, считает он: у России и США есть огромное количество накопившихся вопросов, и выработка нового договора неизбежно станет длительным политико-дипломатическим процессом.Россию же традиционно интересуют ядерные потенциалы Франции и Великобритании. Особенно острым этот вопрос стал на фоне их агрессивной риторики и растущего ядерного потенциала. О том, что новое соглашение невозможно без учета ядерного арсенала двух этих стран, подчеркивали и в Кремле. Что касается Великобритании и Франции — они всегда категорически настаивают на том, что их ядерные арсеналы не должны засчитываться в дополнение к американским, позиционируя свои силы как независимые средства сдерживания.Тем не менее, проблему с Лондоном и Парижем трудно назвать единственной или первостепенной. В любом случае, если бы стороны пришли к согласию по всем остальным вопросам, что сейчас кажется невероятным, то вопрос Лондона и Парижа в этой ситуации можно было бы согласовать, считает Прохор Тебин.Российскую сторону также, несомненно, будет интересовать американское ядерное оружие в Европе, их крылатые ракеты и ядерное будущее. Также Москву крайне беспокоит открыто проходящая американская милитаризация космоса. Китайский факторПроблемным полем в заключении нового соглашения остается и вопрос Китая. Дональд Трамп подчеркивал, что он должен быть включен в любую будущую сделку. Напомним, ядерный арсенал КНР сейчас считается самым быстрорастущим в мире (около 100 единиц в год с 2023-го).Однако в Поднебесной предложение Трампа встретили явно без удовольствия и с откровенным раздражением. В посольстве КНР в США заявляли, что призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно.Напомним, что растущий ядерный арсенал Китая волнует Трампа еще со времен первого президентского срока, так как для Штатов одна из важнейших задач — сдерживание двух соперников в лице Москвы и Пекина в ядерной сфере, отмечают эксперты. При этом, как отмечает аналитик ВШЭ Тигран Мелоян, из-за этого требования Вашингтона Россия и США могут лишиться инструмента управления рисками между ядерными державами, в качестве которого выступает договор СНВ.В целом, если говорить о возможности присоединения Китая, то Пекин мог бы втянуться в этот процесс постепенно, считают эксперты. Например, начиная с шагов по повышению транспарентности ядерного планирования, обмена информацией, контактами между военными — то есть за счет мягкого контроля над вооружениями, отметил эксперт клуба "Валдай" Андрей Кортунов.Что дальше?Сейчас, сразу после истечения действия договора, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько выделяет три варианта развития событий.Третьим же вариант он называет отказ РФ и США от соблюдения ограничений, заложенных в договоре, и, соответственно, начало ими производства вооружений или отказ от их сокращения.Но стоит учитывать, что США сейчас могут еще долго затягивать с ответом по ДСНВ, отмечают эксперты, так как большая часть их программы вооружений и так выходит за рамки договора.Речь идет, например, о многоуровневой системе ПРО "Золотой купол", предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону США. Как ранее отмечал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, данный проект полностью противоречит закрепленной в преамбуле ДСНВ неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений.Напомним, о создании данной системы Трамп объявил в мае 2025-го. Cтоимость программы — $175 млрд долларов, источники финансирования – неизвестны.Впрочем, международное сообщество тоже уже выразило обеспокоенность истечением срока действия ДСНВ. Так, в ООН заявили, что считают необходимым создать новый режим контроля над ядерными вооружениями.Однако, пока ядерные державы не смогут договориться между собой, никаких механизмов у организации изменить эту ситуацию нет, считает военный эксперт Борис Рожин.Так, сейчас этот договор, также как и все предыдущие, прекратит существование, потому что его стоит рассматривать как часть старого миропорядка, считает он.

