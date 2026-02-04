https://uz.sputniknews.ru/20260204/svo-chem-general-moroz-pomogaet-rossiyskoy-armii-55458036.html

СВО: чем "генерал Мороз" помогает российской армии

Зима в России – больше, чем зима. И это лучшее время для достижения целей СВО военными средствами. На морозе украинская прокси-армия быстрее деградирует (дезертирует), а натовское вооружение и западная боевая техника чаще идут в отказ

Боевые действия в зимнее время требуют особой стойкости от военнослужащих и техники. Как правило, запас прочности людей выше. Российские бойцы изначально закалены суровыми климатическими условиями. Кроме того, в арсенале ВС России – "зимние" и космические технологии "оборонки": специальные металлы, керамика и композитные материалы, аккумуляторы повышенной емкости, незамерзающие виды топлива и масла. В России разработаны морозоустойчивые электроника и оптика, надежные стволы стрелкового и артиллерийского вооружения, безотказные дизельные двигатели бронетехники. Природная (национальная) стойкость и высокие технологии ВПК позволяют российским войскам в условиях арктических циклонов действовать увереннее и эффективнее любого противника.В зоне СВО жизненно важны соответствующее погоде обмундирование личного состава, запасы обогревателей и топлива. Ранее в Минобороны РФ заявили, что войска подготовлены к зиме в полном объеме. Здесь необходимо иметь ввиду, что ВСУ используют западное обмундирование, не всегда отвечающее природным условиям. Известен случай гибели от переохлаждения признанных специалистов по выживанию из британской специальной службы (SAS) при температуре +7°С, в ходе операции "Буря в пустыне" в Ираке. Генерал Мороз абсолютно равнодушен к "исключительности" изделий западного ВПК.Отдельная зимняя забота войск – "перенастройка" вооружения и техники. Быстрый расход заряда аккумуляторной батареи на морозе требует соответствующей адаптации радиоаппаратуры, разведывательных и ударных БПЛА. Необходимо учитывать зимнее снижение мощности пороховых зарядов (меняется траектория снаряда). Российское оружие всегда создавали с учетом жестких перепадов температуры. Технологический люфт и тяжелая затворная рама автомата Калашникова незначительно снижают точность, зато гарантируют безотказную работу механики в самых невероятных условиях боевого применения. С другой стороны, украинские солдаты вооружены преимущественно западными штурмовыми винтовками AR, SCAR, FAMAS, НК G-36 – с капризными в эксплуатации минимальными зазорами. В экстремальных условиях часты отказы.Запад не поможетПоставленная ВСУ натовская военная техника (включая танки Abrams, Leopard, Challenger, а также БТР и БМП) не приспособлена к суровым зимним условиям. Вплоть до того, что намертво примерзают люки и траки, выходят из строя заиндевелые двигатели. Газотурбинный двигатель Abrams заводится в любую погоду, однако "американец" крайне требователен к качеству топлива, а прорезиненные гусеницы скользят на снегу. Замерзает даже смазка стрелкового оружия.Российский всепогодный танк Т-90 "Прорыв" разрабатывался с учетом климатических особенностей, и может воевать при температурах от – 50°С до +50°С. Мороз не страшен российским БТР, БМП и самоходным артустановкам – стволы не клинит, экипажи находятся в теплом бронекорпусе. На зимнем топливе двигатели боевых бронемашин заводятся с пол-оборота.Пилотируемая и беспилотная авиация – отдельная тема. Здесь применяются различные противообледенительные системы. Вертолеты "Аллигатор" имеют несущие композитные лопасти с автоматическим подогревом (по условиям окружающей среды). Передвижение и маскировка точек дислокации на заснеженной поверхности также имеют свои особенности. В белый цвет перекрашиваются даже российские FPV-дроны, чтобы они оставались незамеченными в засаде.Резюмируя особенности и факты, можно прийти к парадоксальному выводу: зима не мешает наступлению российских войск, и объективно это лучшее время для полного освобождения Донбасса военными средствами. Если киевский режим не желает капитулировать "по-хорошему" – в ходе изрядно затянувшихся переговоров.Российские войска в ночь на 3 февраля нанесли еще один комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики и ВПК. По информации из открытых источников, это был самый мощный "аргумент" России с начала 2026 года – с применением нескольких "волн" крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, а также большого количества ударных БПЛА. Отмечены прилеты по Трипольской и Приднепровской ТЭС, подстанции 750 кВ, соединяющей Киев с Ровенской АЭС, а также по энергетике ВСУ в Днепропетровске, Харькове, Павлограде, Одессе, Сумах, Чернигове и других. Поражение объектов противника ночными волнами не ограничилось.С учетом сегодняшних ударов ВС России, киевский режим намерен "скорректировать" работу своей делегации на переговорах в Абу-Даби. Однако невозможно заменить демагогией отсутствующие средства ПВО, финансирование Евросоюза или украинский суверенитет.Основные особенности зимы 2026 года на украинском ТВД таковы, что российское наступление развивается успешно, условия нового мира для Киева с каждым месяцем становятся все более суровыми, а "гарантии безопасности" и другие обещания коллективного Запада – все более иллюзорными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

