Тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках — Путин

Состоялась видеоконференция российского лидера с Председателем КНР. Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55469780_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c3de9e936fd51b3cfb1c9df18881ba66.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, БРИКС, ШОС и на других площадках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.Другие заявления российского лидера:
17:59 04.02.2026
Состоялась видеоконференция российского лидера с Председателем КНР. Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, БРИКС, ШОС и на других площадках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках: в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее;

“Тем более в такой символичный день — по китайскому народному календарю сегодня "Установление весны" — Личу́нь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна”, — сказал Путин.

сила, энергия и стремление двигаться вперед отличает связи между Россией и Китаем; вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях;
российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер;
дальнейшая реализация Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве безусловно отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное — повышению благосостояния наших граждан;
хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития;
нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете;
весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине;
экономическое сотрудничество в России и КНР 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 млрд;
Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер;
ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса;
объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20%;
удовлетворены и темпами наращивания гуманитарных обменов;
начались перекрестные Годы образования.

“В настоящее время в России проходят обучение более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае — свыше 21 тысячи российских. Функционируют десятки совместных образовательных учреждений и профильных ассоциаций вузов. При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения связей в этой сфере — тем более что эпоха инноваций и информатизации диктует необходимость подготовки кадров по новым, передовым направлениям”, — сказал Путин.

росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима;
что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором.
