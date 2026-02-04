Тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках — Путин

сила, энергия и стремление двигаться вперед отличает связи между Россией и Китаем; вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях; сила, энергия и стремление двигаться вперед отличает связи между Россией и Китаем; вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях;

российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер; российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер;

дальнейшая реализация Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве безусловно отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное — повышению благосостояния наших граждан; дальнейшая реализация Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве безусловно отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное — повышению благосостояния наших граждан;

хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития; хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития;

нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете; нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете;

весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине; весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине;

экономическое сотрудничество в России и КНР 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 млрд; экономическое сотрудничество в России и КНР 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 млрд;

Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер; Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер;

ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса; ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса;

объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20%; объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20%;

удовлетворены и темпами наращивания гуманитарных обменов; удовлетворены и темпами наращивания гуманитарных обменов;