Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260204/uzbekistan-vernul-iz-velikobritanii-unikalnye-artefakty-vremen-drevney-baktrii-55463155.html
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древней Бактрии
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древней Бактрии
Sputnik Узбекистан
Находки, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, доставили из Великобритании по инициативе Шавката Мирзиёева
2026-02-04T14:12+0500
2026-02-04T14:12+0500
история
центр исламской цивилизации
культура
артефакты
великобритания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55460593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0357786f05aced8945fa5a1db8aff5a4.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации при Кабмине республики.Теперь они пополнят экспозицию Центра. Среди возвращенных предметов — золотые браслеты, инкрустированные полудрагоценными камнями, бусы и шейные украшения, а также один из самых редких экспонатов — золотые ножны, датируемые IV веком до нашей эры. На поверхности ножен изображены животные и мифологические образы, отражая гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.Для справки: цивилизация Древней Бактрии является дним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама.Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации.
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55460593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d53c804cb15e8e6da9d0d7a61dd79b52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан великобритания артефакты древняя бактрия
узбекистан великобритания артефакты древняя бактрия

Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древней Бактрии

14:12 04.02.2026
© Центр исламской цивилизации в УзбекистанеАртефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2026
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Подписаться
Находки, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, доставили из Великобритании по инициативе Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации при Кабмине республики.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУзбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2026
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Теперь они пополнят экспозицию Центра. Среди возвращенных предметов — золотые браслеты, инкрустированные полудрагоценными камнями, бусы и шейные украшения, а также один из самых редких экспонатов — золотые ножны, датируемые IV веком до нашей эры. На поверхности ножен изображены животные и мифологические образы, отражая гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.
“Эти уникальные артефакты, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии ещё до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, были доставлены из Великобритании по инициативе Президента Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУзбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2026
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Для справки: цивилизация Древней Бактрии является дним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама.
Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0