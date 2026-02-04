Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древней Бактрии
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Находки, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, доставили из Великобритании по инициативе Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации при Кабмине республики.
Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства
© telegram sputnikuzbekistan/
Теперь они пополнят экспозицию Центра. Среди возвращенных предметов — золотые браслеты, инкрустированные полудрагоценными камнями, бусы и шейные украшения, а также один из самых редких экспонатов — золотые ножны, датируемые IV веком до нашей эры. На поверхности ножен изображены животные и мифологические образы, отражая гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.
“Эти уникальные артефакты, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии ещё до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, были доставлены из Великобритании по инициативе Президента Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistan/
Для справки: цивилизация Древней Бактрии является дним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама.
Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации.