Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древней Бактрии

Находки, убедительно подтверждающие существование в Центральной Азии еще до ислама развитой культурной, художественной и духовной среды, доставили из Великобритании по инициативе Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан вернул из Великобритании уникальные артефакты времен древнего Бактрийского государства, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации при Кабмине республики.Теперь они пополнят экспозицию Центра. Среди возвращенных предметов — золотые браслеты, инкрустированные полудрагоценными камнями, бусы и шейные украшения, а также один из самых редких экспонатов — золотые ножны, датируемые IV веком до нашей эры. На поверхности ножен изображены животные и мифологические образы, отражая гармоничное переплетение традиций сакского, согдийского и бактрийского искусства.Для справки: цивилизация Древней Бактрии является дним из древнейших и наиболее развитых очагов культуры, сформировавшихся на территории Центральной Азии до ислама.Это богатое историческое наследие сегодня представлено в разделе "Доисламский период" экспозиции Центра исламской цивилизации.

