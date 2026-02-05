Медведев: Сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает
14:00 05.02.2026 (обновлено: 15:11 05.02.2026)
Похищение Мадуро — часть более важной цели США: заполучить Западное полушарие в своё исключительное владение, — написал Медведев в авторской колонке, опубликованной на ria
© telegram sputnikuzbekistan/
Зампред Совбеза РФ считает, что возможности США как мирового гегемона истощились.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
По его мнению, "открытый киднеппинг высшего должностного лица" — президента Венесуэлы Николаса Мадуро — часть более важной цели США: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение.
"Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности", — написал Медведев.
В связи с этим, он напомнил известную с 1930-х годов теорию создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат".
Теория "Технат" подразумевает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам, а само умное государство — включать в себя не только территорию США, но и в качестве ресурсной базы Канаду, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.
Набор, надо отметить, занимательный, а в свете последних "направлений главного удара" Белого дома — весьма показательный, подчеркнул Медведев.
“Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина — в истощении возможностей США как мирового гегемона. Сегодня в целом понятно: сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает”, — пишет зампред Совбеза РФ.
Он также предупредил, что, сколько бы нынешняя американская администрация ни разглагольствовала о нежелании соблюдать международное право, воспринимать такие заходы буквально не следует. Как принято теперь говорить, это просто сознательное внесение управляемого хаоса в международные отношения для быстрого решения той или иной проблемы в пользу США.
Напомним, что Дональд Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американские военные захватили президента Венесуэлы с супругой. Пятого января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.