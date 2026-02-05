https://uz.sputniknews.ru/20260205/medvedev-sil-na-mirovoe-vladychestvo-u-soedinennyx-shtatov-uje-yavno-ne-xvataet-55483885.html

Медведев: Сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает

Медведев: Сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает

Sputnik Узбекистан

Зампред Совбеза РФ считает, что возможности США как мирового гегемона истощились

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.По его мнению, "открытый киднеппинг высшего должностного лица" — президента Венесуэлы Николаса Мадуро — часть более важной цели США: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение.В связи с этим, он напомнил известную с 1930-х годов теорию создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат".Теория "Технат" подразумевает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам, а само умное государство — включать в себя не только территорию США, но и в качестве ресурсной базы Канаду, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.Набор, надо отметить, занимательный, а в свете последних "направлений главного удара" Белого дома — весьма показательный, подчеркнул Медведев.Он также предупредил, что, сколько бы нынешняя американская администрация ни разглагольствовала о нежелании соблюдать международное право, воспринимать такие заходы буквально не следует. Как принято теперь говорить, это просто сознательное внесение управляемого хаоса в международные отношения для быстрого решения той или иной проблемы в пользу США.Напомним, что Дональд Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американские военные захватили президента Венесуэлы с супругой. Пятого января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

