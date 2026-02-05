https://uz.sputniknews.ru/20260205/predstaviteli-obschestvennogo-soveta-pri-rossotrudnichestve-posetili-park-pobedy-v-tashkente--55493067.html

Представители Общественного совета при Россотрудничестве посетили парк Победы в Ташкенте

Визит официальной делегации приурочен к подведению итогов совместной работы российской и узбекской сторон в сфере сохранения общей исторической памяти.

С официальным визитом в Ташкент 5 февраля прибыла делегация Общественного совета при Россотрудничестве. В ее состав вошли председатель Совета, гендиректор ООО "Рамблер Групп" Андрей Цыпер, а также член Совета, руководитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Арег Агасарян.Представители Общественного совета, а также посол Российской Федерации Алексей Ерхов и глава Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская посетили мемориальный комплекс "Парк Победы". Здесь они возложили цветы к монументам "Ода стойкости" и "Ленинградский монумент", а также к недавно открытой памятной плите героя СССР Гранта Аракеловича Оганьянца, уроженца Узбекистана армянского происхождения. Ее установили за счет средств Общественного совета.В январе 2026 года благодаря финансированию Общественного совета Россотрудничества была завершена работа по подготовке русскоязычных описаний всей масштабной экспозиции мемориального комплекса.Говоря об этом, Арег Агасарян отметил, что инициатива Общественного совета нацелена на диалог, на выстраивание доверительных отношений с друзьями и та работа, которая была проведена руководством комплекса "Парк Победы" по созданию русскоязычной части экспозиции — это очень добрый жест.Также он добавил, что было важно создать возможности, чтобы российская молодежь могла приехать в Ташкент и увидеть, как братский народ Узбекистана хранит память о годах Великой Отечественной войны.Гости также ознакомились с витринами для размещения государственных подарков президенту Узбекистана от имени официальных российских делегаций.Визит официальной делегации приурочен к подведению итогов совместной работы российской и узбекской сторон в сфере сохранения общей исторической памяти.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

