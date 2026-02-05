Представители Общественного совета при Россотрудничестве посетили парк Победы в Ташкенте
Визит официальной делегации приурочен к подведению итогов совместной работы российской и узбекской сторон в сфере сохранения общей исторической памяти.
С официальным визитом в Ташкент 5 февраля прибыла делегация Общественного совета при Россотрудничестве. В ее состав вошли председатель Совета, гендиректор ООО "Рамблер Групп" Андрей Цыпер, а также член Совета, руководитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Арег Агасарян.
Представители Общественного совета, а также посол Российской Федерации Алексей Ерхов и глава Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская посетили мемориальный комплекс "Парк Победы".
Здесь они возложили цветы к монументам "Ода стойкости" и "Ленинградский монумент", а также к недавно открытой памятной плите героя СССР Гранта Аракеловича Оганьянца, уроженца Узбекистана армянского происхождения. Ее установили за счет средств Общественного совета.
"Считаю, что увековечивание героев Великой Отечественной невероятно важно, в первую очередь для того, чтобы она никогда не повторилась. Думаю, что данный музей войдет в ожерелье музеев, которые напоминают о тех невероятно ужасных событиях. Работу по увековечиванию памяти героев мы продолжим", — поделился впечатлениями Андрей Цыпер, который впервые посетил "Парк Победы" в Ташкенте.
В январе 2026 года благодаря финансированию Общественного совета Россотрудничества была завершена работа по подготовке русскоязычных описаний всей масштабной экспозиции мемориального комплекса.
Говоря об этом, Арег Агасарян отметил, что инициатива Общественного совета нацелена на диалог, на выстраивание доверительных отношений с друзьями и та работа, которая была проведена руководством комплекса "Парк Победы" по созданию русскоязычной части экспозиции — это очень добрый жест.
"Теперь у большого количества гостей есть возможность ознакомиться на языке Победы с материалами, с документами, с экспозицией. Ведь русский язык, он действительно обеспечил и до сих пор обеспечивает диалог между многими народами. И не зря его называют именно языком Победы", — сказал он.
Также он добавил, что было важно создать возможности, чтобы российская молодежь могла приехать в Ташкент и увидеть, как братский народ Узбекистана хранит память о годах Великой Отечественной войны.
Гости также ознакомились с витринами для размещения государственных подарков президенту Узбекистана от имени официальных российских делегаций.
"Уже два с половиной года нахожусь в Узбекистане, в Ташкенте, и много раз посещала мемориальный комплекс "Парк Победы". И каждый раз для себя я нахожу новые открытия, новые знания, и каждый раз не могу остаться равнодушной, потому что это огромнейшая работа, которая проделана в Узбекистане по увековечиванию памяти наших героев", — заключила руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
