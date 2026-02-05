https://uz.sputniknews.ru/20260205/uzbekistantsy-nachali-cha-po-pulevoy-strelbe-s-dvux-zolotyx-medaley-55484527.html
Узбекистанцы начали ЧА по пулевой стрельбе с двух золотых медалей
Узбекистанцы начали ЧА по пулевой стрельбе с двух золотых медалей
Sputnik Узбекистан
Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран
2026-02-05T12:15+0500
2026-02-05T12:15+0500
2026-02-05T12:40+0500
спорт
узбекистанцы
нью-дели
чемпионат азии
нок узбекистана
стрельба
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55483098_0:55:800:505_1920x0_80_0_0_ffaa03cc9a51c735533ba4128763bfe2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. На крупном континентальном турнире по стрелковому спорту в Индии сборная Узбекистана стартовала с двух золотых медалей, сообщает НОК.Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран.“В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Владимир Свечников доказал свое превосходство на континенте. Кроме того, наши спортсмены, одержав победу в финале над хозяевами турнира, также стали чемпионами Азии в командной программе в этой же дисциплине”, — говорится в сообщении.
нью-дели
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55483098_27:0:774:560_1920x0_80_0_0_d5cc19be903ea91ce13e49f15ad64621.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанцы чемпионат азии индия нью-дели пулевая стрельба
узбекистанцы чемпионат азии индия нью-дели пулевая стрельба
Узбекистанцы начали ЧА по пулевой стрельбе с двух золотых медалей
12:15 05.02.2026 (обновлено: 12:40 05.02.2026)
Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
На крупном континентальном турнире по стрелковому спорту в Индии сборная Узбекистана стартовала с двух золотых медалей, сообщает
НОК.
Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран.
“В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Владимир Свечников доказал свое превосходство на континенте. Кроме того, наши спортсмены, одержав победу в финале над хозяевами турнира, также стали чемпионами Азии в командной программе в этой же дисциплине”, — говорится в сообщении.