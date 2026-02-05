https://uz.sputniknews.ru/20260205/uzbekistantsy-nachali-cha-po-pulevoy-strelbe-s-dvux-zolotyx-medaley-55484527.html

Узбекистанцы начали ЧА по пулевой стрельбе с двух золотых медалей

Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. На крупном континентальном турнире по стрелковому спорту в Индии сборная Узбекистана стартовала с двух золотых медалей, сообщает НОК.Чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 4 по 13 февраля. В соревнованиях участвуют 385 спортсменов из 19 стран.“В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Владимир Свечников доказал свое превосходство на континенте. Кроме того, наши спортсмены, одержав победу в финале над хозяевами турнира, также стали чемпионами Азии в командной программе в этой же дисциплине”, — говорится в сообщении.

