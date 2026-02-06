https://uz.sputniknews.ru/20260206/ekonomika-texnologii-bezopasnost-uzbekistan-pakistan-zaklyuchili-paket-soglasheniy-55507777.html

Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений

Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Исламабаде. В рамках подготовки к визиту сформирован портфель проектов на почти $3,5 млрд в сферах сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В городе Исламабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.На встрече стороны рассмотрели практические вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.С удовлетворением отмечен достигнутый в последние годы высокий уровень взаимодействия. Активно укрепляется политический диалог, динамично развиваются межпарламентские и межведомственные обмены.По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг почти $500 млн. В Узбекистане функционируют порядка 230 предприятий с участием пакистанского капитала. Успешно реализуются проекты кооперации в текстильной, фармацевтической, химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.Достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета. Обозначена задача по доведению взаимного товарооборота до $2 млрд в ближайшее время. Приняты решения о кратном расширении товарной номенклатуры в рамках действующего Соглашения о преференциальной торговле.Было также отмечено, что в рамках подготовки к визиту сформирован портфель проектов на почти $3,5 млрд в сферах сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности и других.Отдельное внимание стороны уделили вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута важность ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также продвижения транспортного коридора "Пакистан – Китай – Кыргызстан – Узбекистан".Стороны согласовали создание узбекско-пакистанского Форума регионов, первое заседание которого предложено организовать в текущем году в Хорезмской области.Отдельно обсуждены вопросы налаживания системного взаимодействия в сфере паломнического туризма. Условлено провести в этом году в Пакистане Недели культуры Узбекистана и Дни узбекского кино.По итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества.Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен следующими документами:Также подписаны соглашения о создании узбекско-пакистанского совета экспертов, о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Управлением по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и производства Пакистана, хокимиятом города Термеза и администрацией города Пешавара, хокимиятом города Самарканда и администрацией города Исламабада, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз и Исламабадским институтом стратегических исследований, Ташкентским университетом востоковедения и Университетом Пешавара.

