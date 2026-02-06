Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений
10:42 06.02.2026 (обновлено: 10:52 06.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Исламабаде прошли узбекско-пакистанские переговоры на высшем уровне.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Исламабаде. В рамках подготовки к визиту сформирован портфель проектов на почти $3,5 млрд в сферах сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В городе Исламабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
На встрече стороны рассмотрели практические вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
С удовлетворением отмечен достигнутый в последние годы высокий уровень взаимодействия. Активно укрепляется политический диалог, динамично развиваются межпарламентские и межведомственные обмены.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг почти $500 млн. В Узбекистане функционируют порядка 230 предприятий с участием пакистанского капитала. Успешно реализуются проекты кооперации в текстильной, фармацевтической, химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
Достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета. Обозначена задача по доведению взаимного товарооборота до $2 млрд в ближайшее время. Приняты решения о кратном расширении товарной номенклатуры в рамках действующего Соглашения о преференциальной торговле.
Было также отмечено, что в рамках подготовки к визиту сформирован портфель проектов на почти $3,5 млрд в сферах сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности и других.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута важность ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также продвижения транспортного коридора "Пакистан – Китай – Кыргызстан – Узбекистан".
Стороны согласовали создание узбекско-пакистанского Форума регионов, первое заседание которого предложено организовать в текущем году в Хорезмской области.
Отдельно обсуждены вопросы налаживания системного взаимодействия в сфере паломнического туризма. Условлено провести в этом году в Пакистане Недели культуры Узбекистана и Дни узбекского кино.
По итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен следующими документами:
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026–2028 годы;
Соглашение о создании узбекско-пакистанского Делового совета;
Договор о создании узбекско-пакистанского Межрегионального форума;
Протокол о включении нового перечня товаров к Соглашению о преференциальной торговле;
Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;
Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;
Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и развития;
Соглашение о сотрудничестве в сфере контроля фармацевтической продукции;
Соглашение о сотрудничестве в текстильной и швейной промышленности;
Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;
Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры;
Соглашение о сохранении, изучении и широком продвижении научно-просветительского, культурного и архитектурного наследия Великой династии Бабуридов;
Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта;
Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;
Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии и стихийных бедствий;
Договор о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями;
Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и новых психоактивных веществ, а также их прекурсоров;
Соглашение о передаче лиц, лишенных свободы, для продолжения отбывания наказания;
Протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту из Узбекистана в Пакистан свежих яблок, инжира, лимонов и острого перца для потребления;
Дорожная карта между министерствами обороны двух стран.
Также подписаны соглашения о создании узбекско-пакистанского совета экспертов, о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Управлением по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и производства Пакистана, хокимиятом города Термеза и администрацией города Пешавара, хокимиятом города Самарканда и администрацией города Исламабада, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз и Исламабадским институтом стратегических исследований, Ташкентским университетом востоковедения и Университетом Пешавара.