https://uz.sputniknews.ru/20260206/evropa-stremitsya-pomeshat-peregovoram-rf-ssha-po-ukraine-lavrov-55502340.html

Европа стремится помешать переговорам РФ и США по Украине — Лавров

Европа стремится помешать переговорам РФ и США по Украине — Лавров

Sputnik Узбекистан

Глава МИД России дал RT эксклюзивное интервью, в котором рассказал ведущему Рику Санчесу, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после встречи в Анкоридже. Также затронул тему антироссийских санкций, ситуацию на Ближнем Востоке и не только.

2026-02-06T09:45+0500

2026-02-06T09:45+0500

2026-02-06T10:54+0500

сергей лавров

россия

политика

интеграция

европа

украина

сша

санкции

русский язык

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51479415_0:6:2974:1679_1920x0_80_0_0_052d0465bb6e4aef725e1c99ebb94c01.jpg

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Европа пытается сорвать переговоры между Россией и США, к которым теперь подключается и Украина, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.Глава МИД РФ также подчеркнул, что у европейских стран не наблюдается четкой позиции по Украине, кроме стремления добиться стратегического поражения России.Глава внешнеполитического ведомства России также назвал абсурдной озвученную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом идею о возможном нападении РФ на Европу.Он добавил, что достаточно знать историю для того, чтобы не допускать таких глупых мыслей.Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что в Европе звучат заявления якобы о слабости России и медленном продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Такие высказывания удобны для того, чтобы формировать у избирателей образ России как слабого противника, отметил он.Он отметил, что Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, а Россия "обожглась", доверяя клявшимся в нерасширении НАТО на восток. В этой связи он сослался на заявления экс-заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая в недавнем времени призналась, что в подготовку госпереворота на Украине в феврале 2014 года Западом было вложено 5 млрд долларов.Однако, по словам, Сергея Лаврова, общая цифра расходов Запада на Украину с момента обретения ею независимости в несколько раз больше.При этом он подчеркнул, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которой было провозглашено, что эта страна всегда будет нейтральной, безъядерной и внеблоковой.Украина, напомнил министр, стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которая гласила, что она будет всегда нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной. Ее все признали в таком качестве, включая Запад. Однако после Запад в обход Декларации стал делать из Украины то, что посчитал нужным, а обещание о нерасширении НАТО на восток было перечеркнуто.Лавров отметил, что не видит у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку.По словам министра, попытки Запада напасть на Россию — от Наполеона до Гитлера —заканчивались одинаково, однако Европа так и не сделала выводов, причем речь идет о коллективном Западе в целом.Он также напомнил, что с распадом Советского Союза и Варшавского договора, НАТО сначала потеряла смысл существования. Правда, затем обрела его в Афганистане, но и там не добилась успеха.Этот "материал", добавил он, западные страны "разминали" сразу после исчезновения СССР.Глава российского МИД напомнил, что не Россия была первой стороной, начавшей атаки на энергетическую инфраструктуру.Кроме того, он рассказал, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после российско-американской встречи в Анкоридже. Он подчеркнул, что, в отличие от других участников процесса, Россия ни разу не меняла условий переговоров.Также глава внешнеполитического ведомства затронул переговоры в Абу-Даби. Он отметил, что четвертого февраля, начались очередные переговоры военных России и Украины, на которых присутствуют представители Соединенных Штатов — специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф и Кушнер.Министр напомнил, что в Financial Times сообщалось, что русским будет предъявлена чуть ли не в виде ультиматума, согласованная бумага с "гарантиями безопасности" Украине.Министр отметил, что с коллегами обсуждал те гарантии безопасности, о которых рассуждал генсек НАТО Рютте в Верховной Раде.Он также затронул тему запрета на Украине русского языка.Он подчеркнул: в Израиле не запрещен арабский. В арабских странах иврит не запрещен.Глава МИД полагает, что даже если они попытаются разменять какие-то "уступки" по русскому языку — это будет подло, нечестно.Он добавил, что в украинской Конституции записано, что государство обязуется уважать права русского (выделено отдельно) и других национальных меньшинств.Лавров также подчеркнул, что терпение Москвы не безгранично. Он напомнил, что Россия не меняла условий договоренностей ни в 2004 году, ни в 2014, ни в 2022, в отличие от западных партнеров.Полное интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова тут.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

европа переговоры россия сша украина сергей лавров мид рф