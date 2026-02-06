Европа стремится помешать переговорам РФ и США по Украине — Лавров

https://uz.sputniknews.ru/20260206/evropa-stremitsya-pomeshat-peregovoram-rf-ssha-po-ukraine-lavrov-55502340.html
Глава МИД России дал RT эксклюзивное интервью, в котором рассказал ведущему Рику Санчесу, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после встречи в Анкоридже. Также затронул тему антироссийских санкций, ситуацию на Ближнем Востоке и не только.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Европа пытается сорвать переговоры между Россией и США, к которым теперь подключается и Украина, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.Глава МИД РФ также подчеркнул, что у европейских стран не наблюдается четкой позиции по Украине, кроме стремления добиться стратегического поражения России.Глава внешнеполитического ведомства России также назвал абсурдной озвученную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом идею о возможном нападении РФ на Европу.Он добавил, что достаточно знать историю для того, чтобы не допускать таких глупых мыслей.Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что в Европе звучат заявления якобы о слабости России и медленном продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Такие высказывания удобны для того, чтобы формировать у избирателей образ России как слабого противника, отметил он.Он отметил, что Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, а Россия "обожглась", доверяя клявшимся в нерасширении НАТО на восток. В этой связи он сослался на заявления экс-заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая в недавнем времени призналась, что в подготовку госпереворота на Украине в феврале 2014 года Западом было вложено 5 млрд долларов.Однако, по словам, Сергея Лаврова, общая цифра расходов Запада на Украину с момента обретения ею независимости в несколько раз больше.При этом он подчеркнул, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которой было провозглашено, что эта страна всегда будет нейтральной, безъядерной и внеблоковой.Украина, напомнил министр, стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которая гласила, что она будет всегда нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной. Ее все признали в таком качестве, включая Запад. Однако после Запад в обход Декларации стал делать из Украины то, что посчитал нужным, а обещание о нерасширении НАТО на восток было перечеркнуто.Лавров отметил, что не видит у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку.По словам министра, попытки Запада напасть на Россию — от Наполеона до Гитлера —заканчивались одинаково, однако Европа так и не сделала выводов, причем речь идет о коллективном Западе в целом.Он также напомнил, что с распадом Советского Союза и Варшавского договора, НАТО сначала потеряла смысл существования. Правда, затем обрела его в Афганистане, но и там не добилась успеха.Этот "материал", добавил он, западные страны "разминали" сразу после исчезновения СССР.Глава российского МИД напомнил, что не Россия была первой стороной, начавшей атаки на энергетическую инфраструктуру.Кроме того, он рассказал, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после российско-американской встречи в Анкоридже. Он подчеркнул, что, в отличие от других участников процесса, Россия ни разу не меняла условий переговоров.Также глава внешнеполитического ведомства затронул переговоры в Абу-Даби. Он отметил, что четвертого февраля, начались очередные переговоры военных России и Украины, на которых присутствуют представители Соединенных Штатов — специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф и Кушнер.Министр напомнил, что в Financial Times сообщалось, что русским будет предъявлена чуть ли не в виде ультиматума, согласованная бумага с "гарантиями безопасности" Украине.Министр отметил, что с коллегами обсуждал те гарантии безопасности, о которых рассуждал генсек НАТО Рютте в Верховной Раде.Он также затронул тему запрета на Украине русского языка.Он подчеркнул: в Израиле не запрещен арабский. В арабских странах иврит не запрещен.Глава МИД полагает, что даже если они попытаются разменять какие-то "уступки" по русскому языку — это будет подло, нечестно.Он добавил, что в украинской Конституции записано, что государство обязуется уважать права русского (выделено отдельно) и других национальных меньшинств.Лавров также подчеркнул, что терпение Москвы не безгранично. Он напомнил, что Россия не меняла условий договоренностей ни в 2004 году, ни в 2014, ни в 2022, в отличие от западных партнеров.Полное интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова тут.
Глава МИД России дал RT эксклюзивное интервью, в котором рассказал ведущему Рику Санчесу, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после встречи в Анкоридже. Также затронул тему антироссийских санкций, ситуацию на Ближнем Востоке и не только.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Европа пытается сорвать переговоры между Россией и США, к которым теперь подключается и Украина, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
"Все то, что они сейчас делают, — не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", — сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что у европейских стран не наблюдается четкой позиции по Украине, кроме стремления добиться стратегического поражения России.
Глава внешнеполитического ведомства России также назвал абсурдной озвученную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом идею о возможном нападении РФ на Европу.
"Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы — рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать", — сказал Лавров.
Он добавил, что достаточно знать историю для того, чтобы не допускать таких глупых мыслей.
Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что в Европе звучат заявления якобы о слабости России и медленном продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Такие высказывания удобны для того, чтобы формировать у избирателей образ России как слабого противника, отметил он.
"Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", — высказался по этому поводу глава МИД РФ.
Он отметил, что Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, а Россия "обожглась", доверяя клявшимся в нерасширении НАТО на восток.
"Украину они, как у нас говорят, "пасли" с 1990-х годов. Потратили миллиарды долларов", — сказал глава российского МИД.
В этой связи он сослался на заявления экс-заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая в недавнем времени призналась, что в подготовку госпереворота на Украине в феврале 2014 года Западом было вложено 5 млрд долларов.
Однако, по словам, Сергея Лаврова, общая цифра расходов Запада на Украину с момента обретения ею независимости в несколько раз больше.
При этом он подчеркнул, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которой было провозглашено, что эта страна всегда будет нейтральной, безъядерной и внеблоковой.
"Мы, когда в 1991 году признавали независимость Украины, признавали именно такое государство", — сказал министр, добавив, что по этой причине у России "абсолютно чистая совесть".
Украина, напомнил министр, стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, которая гласила, что она будет всегда нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной. Ее все признали в таком качестве, включая Запад. Однако после Запад в обход Декларации стал делать из Украины то, что посчитал нужным, а обещание о нерасширении НАТО на восток было перечеркнуто.
"Мы совершенно точно "обожглись" на нашем доверии к людям, которые клялись, что не будет расширения НАТО на Восток, ущемления России, что у нас будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока, и весь этот огромный континент будет континентом мира, безопасности", — подчеркнул Сергей Лавров.
Лавров отметил, что не видит у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку.
"Не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку. Заняли бескомпромиссную позицию: "стратегическое поражение России", "Украина не может проиграть, а Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо". Все то, что они сейчас делают, — не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", — сказал он.
По словам министра, попытки Запада напасть на Россию — от Наполеона до Гитлера —заканчивались одинаково, однако Европа так и не сделала выводов, причем речь идет о коллективном Западе в целом.
Он также напомнил, что с распадом Советского Союза и Варшавского договора, НАТО сначала потеряла смысл существования. Правда, затем обрела его в Афганистане, но и там не добилась успеха.
"Они тогда сконцентрировались, собрались и придумали то, что происходит сейчас, и что мы сейчас наблюдаем. Дескать, Россия должна стать "изгоем", и для того, чтобы ее спровоцировать, Украина была "оптимальным материалом", из которого можно было "лепить" что угодно", — отметил Сергей Лавров.
Этот "материал", добавил он, западные страны "разминали" сразу после исчезновения СССР.
"Все обещания не расширять НАТО, не внедряться в зону непосредственного соседства с Российской Федерацией — все это было перечеркнуто", — подчеркнул глава МИД России.
Глава российского МИД напомнил, что не Россия была первой стороной, начавшей атаки на энергетическую инфраструктуру.
"Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и по другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины", — отметил Лавров.
Кроме того, он рассказал, как Европа помешала мирному урегулированию украинского конфликта после российско-американской встречи в Анкоридже. Он подчеркнул, что, в отличие от других участников процесса, Россия ни разу не меняла условий переговоров.
Также глава внешнеполитического ведомства затронул переговоры в Абу-Даби. Он отметил, что четвертого февраля, начались очередные переговоры военных России и Украины, на которых присутствуют представители Соединенных Штатов — специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф и Кушнер.
Министр напомнил, что в Financial Times сообщалось, что русским будет предъявлена чуть ли не в виде ультиматума, согласованная бумага с "гарантиями безопасности" Украине.
"Они, дескать, означают, что если Россия посмеет вдруг напасть на Украину, или (если они как умные ребята) организуют провокацию под ложным флагом, которая позволит обвинить Россию, то тут же, через 24 часа, они это осуждают и дают Украине карт-бланш на продолжение войны", — отметил Лавров, назвав это "весьма показательным бредом".
Министр отметил, что с коллегами обсуждал те гарантии безопасности, о которых рассуждал генсек НАТО Рютте в Верховной Раде.
"Они вообще ничего не слышали, узнали об этом от Financial Times. И если это то, с чем украинцы поехали на сегодняшние переговоры, то, конечно, это лишнее подтверждение тому, что не надо Зеленскому никакого мира", — подчеркнул Лавров.
Он также затронул тему запрета на Украине русского языка.
"Когда нам по-прежнему говорят про "гарантии безопасности", у меня простой вопрос: гарантии безопасности какого государства вы имеете в виду? Того, где в единственной в мире стране запрещен русский язык?" — спросил Лавров.
Он подчеркнул: в Израиле не запрещен арабский. В арабских странах иврит не запрещен.
"Нигде язык не запрещен. А на Украине не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык ООН — запрещен. Если они хотят "увековечить" гарантиями безопасности именно этот режим (неважно на какой территории), — это неприемлемо", — считает он.
Глава МИД полагает, что даже если они попытаются разменять какие-то "уступки" по русскому языку — это будет подло, нечестно.
"Потому что и языковые свободы, и религиозные свободы записаны в Уставе ООН. Это не может быть предметом торга. Я не называю это предварительным условием", — сказал министр.
Он добавил, что в украинской Конституции записано, что государство обязуется уважать права русского (выделено отдельно) и других национальных меньшинств.
"Когда эту тему "забывают" на Западе и говорят, что Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. Это плохо", — отметил министр.
Лавров также подчеркнул, что терпение Москвы не безгранично. Он напомнил, что Россия не меняла условий договоренностей ни в 2004 году, ни в 2014, ни в 2022, в отличие от западных партнеров.
"Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы", — подчеркнул он.
Полное интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова тут.