Как проходят последние приготовления перед открытием Русского драмтеатра в Ташкенте

После реконструкции Государственный академический русский драматический театр Узбекистана стал более комфортным как для зрителей, так и для артистов: модернизированы освещение и система отопления, обновлен зрительный зал.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте завершаются последние приготовления к открытию 91-го театрального сезона в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана. Здание находилось на реконструкции с марта 2024 года, однако творческая жизнь в театре не останавливалась. После обновления театр стал более комфортным как для зрителей, так и для артистов: обновили освещение, отопление и зрительный зал.Открытие сезона станет особенным событием и по случаю 90-летия театра, которое не удалось отметить в прошлом году. В новом сезоне зрителей ждет целый месяц премьер, а также спектакль от российского режиссера.Атмосферу последних дней подготовки к открытию театра — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

