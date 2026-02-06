https://uz.sputniknews.ru/20260206/kak-proxodyat-poslednie-prigotovleniya-pered-otkrytiem-russkogo-dramteatr-tashkent-55520981.html
Как проходят последние приготовления перед открытием Русского драмтеатра в Ташкенте
После реконструкции Государственный академический русский драматический театр Узбекистана стал более комфортным как для зрителей, так и для артистов: модернизированы освещение и система отопления, обновлен зрительный зал.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте завершаются последние приготовления к открытию 91-го театрального сезона в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана. Здание находилось на реконструкции с марта 2024 года, однако творческая жизнь в театре не останавливалась. После обновления театр стал более комфортным как для зрителей, так и для артистов: обновили освещение, отопление и зрительный зал.Открытие сезона станет особенным событием и по случаю 90-летия театра, которое не удалось отметить в прошлом году. В новом сезоне зрителей ждет целый месяц премьер, а также спектакль от российского режиссера.Атмосферу последних дней подготовки к открытию театра — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте завершаются последние приготовления к открытию 91-го театрального сезона в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана.
Здание находилось на реконструкции с марта 2024 года, однако творческая жизнь в театре не останавливалась.
"Жизнь в театре никогда не прекращается, несмотря на ремонт. Мы работали и в холод, и в жару, ставили спектакли, выезжали на гастроли и участвовали в международных фестивалях", — рассказал главный режиссер театра Валихан Умаров.
После обновления театр стал более комфортным как для зрителей, так и для артистов: обновили освещение, отопление и зрительный зал.
"Зритель должен сидеть в уюте. Когда пространство становится теплым и красивым, это чувствуют и актеры", — отметил режиссер.
Открытие сезона станет особенным событием и по случаю 90-летия театра, которое не удалось отметить в прошлом году. В новом сезоне зрителей ждет целый месяц премьер, а также спектакль от российского режиссера.
Атмосферу последних дней подготовки к открытию театра — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.