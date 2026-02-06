Узбекистан
Концерт "Дороги памяти" прошел в Ташкенте
Концерт "Дороги памяти" прошел в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Зрители услышали песни и стихотворения военных лет, а также рассказы о том, какой ценой досталась Победа.
2026-02-06T17:50+0500
2026-02-06T17:51+0500
концерт
ташкент
победа
память
великая отечественная война
видео
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55529253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f994fa6a548090efc689d022ee874910.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В киноконцертном зале "Зарафшан" в Ташкенте прошел концерт "Дороги памяти". Он собрал более 500 зрителей — это дипломаты, студенты, деятели культуры и искусства.Выступая перед мероприятием, посол Российской Федерации Алексей Ерхов отметил, что победа в Великой Отечественной войне была выкована на фронте и в тылу, достигнута мужеством воинов и стойкостью мирных жителей, верой в жизнь и будущее даже в самые тяжелые времена.Председатель Общественного совета при Россотрудничестве, генеральный директор ООО "Рамблер Групп" Андрей Цыпер подчеркнул, что в годы войны языком Победы стал русский язык.Арег Агасарян, член Общественного совета при Россотрудничестве, руководитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" добавил, что молодым людям важно знать историю и прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская также обратилась к молодым людям.В концерте приняли участие заслуженные и народные артисты Узбекистана, они исполнили патриотические песни и поэтические произведения военных лет. Прозвучали известные композиции, стихотворения Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Айбека, Роберта Рождественского и других авторов.В рамках концерта начальнику мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте Шухратжону Юсупову вручили благодарственную плакетку в знак искренней и глубокой признательности за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти, увековечение подвига поколения Победителей, а также бережное и всестороннее отражение огромного вклада народа Узбекистана в общую Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.Также была организована выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", рассказывающая о героическом подвиге советского народа с уникальными материалами о вкладе Узбекской ССР в достижение Победы.Концерт "Дороги памяти" прошел в рамках визита делегации Общественного совета при Россотрудничестве, посвященного итогам совместной работы России и Узбекистана в сфере сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
17:50 06.02.2026 (обновлено: 17:51 06.02.2026)
Зрители услышали песни и стихотворения военных лет, а также рассказы о том, какой ценой досталась Победа.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В киноконцертном зале "Зарафшан" в Ташкенте прошел концерт "Дороги памяти". Он собрал более 500 зрителей — это дипломаты, студенты, деятели культуры и искусства.
Выступая перед мероприятием, посол Российской Федерации Алексей Ерхов отметил, что победа в Великой Отечественной войне была выкована на фронте и в тылу, достигнута мужеством воинов и стойкостью мирных жителей, верой в жизнь и будущее даже в самые тяжелые времена.
"Долг нашего поколения перед нашими отцами и дедами — бережно хранить и передавать из рук в руки святые для нас воспоминания о великом подвиге. Храня правдивую память об ужасах войны, мы лучше понимаем, как хрупок мир и насколько важно беречь его каждый день", — сказал он.
Председатель Общественного совета при Россотрудничестве, генеральный директор ООО "Рамблер Групп" Андрей Цыпер подчеркнул, что в годы войны языком Победы стал русский язык.
"Хотелось бы, чтобы дальше он был языком дружбы. Поэтому давайте, пожалуйста, дружить, помнить и чтить", — подчеркнул он.
Арег Агасарян, член Общественного совета при Россотрудничестве, руководитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" добавил, что молодым людям важно знать историю и прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем.
"Очень важно, чтобы мы не забывали, как это — дружить. Чем раньше подружится молодежь из разных стран, тем проще будет нам в будущем слышать друг друга", — сказал он.
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская также обратилась к молодым людям.
"Мы очень хотим, чтобы сегодня вы это все прочувствовали через стихи, через песни, через слайды, которые вы увидите, чтобы вы поняли, что этот мир, в котором мы сейчас живем, он дался нам не просто так", — сказала она.

В концерте приняли участие заслуженные и народные артисты Узбекистана, они исполнили патриотические песни и поэтические произведения военных лет. Прозвучали известные композиции, стихотворения Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Айбека, Роберта Рождественского и других авторов.
В рамках концерта начальнику мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте Шухратжону Юсупову вручили благодарственную плакетку в знак искренней и глубокой признательности за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти, увековечение подвига поколения Победителей, а также бережное и всестороннее отражение огромного вклада народа Узбекистана в общую Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Также была организована выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", рассказывающая о героическом подвиге советского народа с уникальными материалами о вкладе Узбекской ССР в достижение Победы.
"Мне очень понравился концерт. Все было очень трогательно. Мы помним, чтим подвиги наших предков. Больше всего понравились стихи, песни. Очень было все красиво. У меня у самой дедушка воевал во Второй мировой войне, был летчиком-испытателем", — поделилась впечатлениями студентка ташкентского филиала Санкт-Петербургского государственного университета Ануш Хасьян.
Концерт "Дороги памяти" прошел в рамках визита делегации Общественного совета при Россотрудничестве, посвященного итогам совместной работы России и Узбекистана в сфере сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
0