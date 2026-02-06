Концерт "Дороги памяти" прошел в Ташкенте

https://uz.sputniknews.ru/20260206/kontsert-dorogi-pamyati-proshel-v-tashkente-55522881.html

Зрители услышали песни и стихотворения военных лет, а также рассказы о том, какой ценой досталась Победа.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В киноконцертном зале "Зарафшан" в Ташкенте прошел концерт "Дороги памяти". Он собрал более 500 зрителей — это дипломаты, студенты, деятели культуры и искусства.Выступая перед мероприятием, посол Российской Федерации Алексей Ерхов отметил, что победа в Великой Отечественной войне была выкована на фронте и в тылу, достигнута мужеством воинов и стойкостью мирных жителей, верой в жизнь и будущее даже в самые тяжелые времена.Председатель Общественного совета при Россотрудничестве, генеральный директор ООО "Рамблер Групп" Андрей Цыпер подчеркнул, что в годы войны языком Победы стал русский язык.Арег Агасарян, член Общественного совета при Россотрудничестве, руководитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" добавил, что молодым людям важно знать историю и прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская также обратилась к молодым людям.В концерте приняли участие заслуженные и народные артисты Узбекистана, они исполнили патриотические песни и поэтические произведения военных лет. Прозвучали известные композиции, стихотворения Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Айбека, Роберта Рождественского и других авторов.В рамках концерта начальнику мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте Шухратжону Юсупову вручили благодарственную плакетку в знак искренней и глубокой признательности за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти, увековечение подвига поколения Победителей, а также бережное и всестороннее отражение огромного вклада народа Узбекистана в общую Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.Также была организована выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", рассказывающая о героическом подвиге советского народа с уникальными материалами о вкладе Узбекской ССР в достижение Победы.Концерт "Дороги памяти" прошел в рамках визита делегации Общественного совета при Россотрудничестве, посвященного итогам совместной работы России и Узбекистана в сфере сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

