Российские военные освободили Поповку в Сумской области
В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 1415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Группировка "Север" российской армии взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.В зоне ответственности группировки противник потерял более 1 415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.Кроме того, группировкой были уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.
15:01 06.02.2026 (обновлено: 15:06 06.02.2026)
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Группировка "Север" российской армии взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки противник потерял более 1 415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, группировкой были уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.