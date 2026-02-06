https://uz.sputniknews.ru/20260206/rossiyskie-voennye-osvobodili-popovku-v-sumskoy-oblasti-55518974.html

Российские военные освободили Поповку в Сумской области

В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 1415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Группировка "Север" российской армии взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.В зоне ответственности группировки противник потерял более 1 415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.Кроме того, группировкой были уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.

