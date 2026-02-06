https://uz.sputniknews.ru/20260206/skolko-stoit-kilogramm-plova-region-uzbekistan-infografika-55516098.html
Сколько стоит приготовить килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые Национальный комитет Узбекистана по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
2026-02-06T15:40+0500
2026-02-06T15:40+0500
2026-02-06T15:40+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55519248_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcea19ebecc3116a0cb58977346b2cf9.png
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в январе 2026 года от более 98,2 тысячи сумов до свыше 116 тысячи сумов. Самый дорогим по итогам января этого года плов остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55519248_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_67633a58ef5d49648132a3c1e1c21cad.png
