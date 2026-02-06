https://uz.sputniknews.ru/20260206/skolko-stoit-kilogramm-plova-region-uzbekistan-infografika-55516098.html

Сколько стоит приготовить килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Впервые Национальный комитет Узбекистана по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в январе 2026 года от более 98,2 тысячи сумов до свыше 116 тысячи сумов. Самый дорогим по итогам января этого года плов остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

