Как в Ташкенте сохраняют память о Великой Победе: новые инициативы Россотрудничества

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция “Историческая память о Великой Победе: новые инициативы Россотрудничества в Ташкенте”.

Председатель Общественного совета Россотрудничества Андрей Цыпер отметил, что таких парков, как Парк Победы в Ташкенте, — по масштабу, глубине и отношению к героям — в мире совсем немного.По его словам, Узбекистан стал одним из самых популярных направлений для российских туристов, и для них важно видеть и понимать экспозиции на родном языке. При этом русский здесь — не просто язык перевода, а язык Победы: тогда все сражались плечом к плечу, говоря на одном языке.Член Общественного совета Россотрудничества Арег Агасарян рассказал, что архивные документы об одном из героев — Гранте Оганьянце, уроженце Узбекистана — были обнаружены совсем недавно, уже после установки памятных плит в Парке Победы.О том, насколько важны эти изменения для гостей страны, рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская. По ее словам, большинство туристов из России во время поездки в Узбекистан обязательно посещают Парк Победы в Ташкенте, где теперь многие тексты экспозиции доступны и на русском языке.Она подчеркнула, что в Узбекистане по-настоящему бережно относятся к памяти о героях и их подвиге, а 9 Мая здесь отмечают с таким же уважением и теплотой, как и в России. Большая работа по русификации экспонатов Музея Победы и Парка Победы была проведена при поддержке Общественного совета Россотрудничества.Ирина Старосельская также напомнила о книге "Поклонимся великим тем годам", посвященной вкладу узбекистанцев в Победу.Отдельно она рассказала о благотворительном показе литературно-музыкальной композиции "Дороги памяти" в Ташкенте. Главная аудитория таких вечеров — молодежь. Идея в том, чтобы у ребят появился личный интерес — узнать истории конкретных героев и сохранить эту память.И, как отметила Старосельская, в финале, на последней композиции люди обычно встают и плачут. Настолько это трогает.По ее словам, участие народных и заслуженных артистов Узбекистана, дипломатов, представителей ведомств и вузов делает такие встречи по-настоящему объединяющими.Полное видео по ссылке.

