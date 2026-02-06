https://uz.sputniknews.ru/20260206/uzbekistan-shiroko-otprazdnuyut-den-rojdeniya-amira-temura-chto-predusmotreno-55512869.html

В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено

В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено

Президент Узбекистана подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется "Месяцем Амира Темура". В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.Также утверждена дорожная карта до 2030 года, предусматривающая, в частности:За рубежом будут проводиться мероприятия, презентации и конференции на тему "История и культурное наследие великих Тимуридов" для внедрения термина "Великие Тимуриды" в качестве международного научного термина.Кроме того, планируется выпуск серий почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных материалов, а также памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, приуроченных к 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.В Государственном музее истории Тимуридов планируется реконструкция, модернизация и цифровизация, а также создание новой экспозиции с использованием передовых практик ведущих музеев мира.А местным средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, посвященные знаменательной дате.

