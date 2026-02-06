Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260206/uzbekistan-shiroko-otprazdnuyut-den-rojdeniya-amira-temura-chto-predusmotreno-55512869.html
В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено
В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".
2026-02-06T13:28+0500
2026-02-06T14:33+0500
амир темур
юбилей
праздник
общество
мероприятие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55179751_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_d7bc83d2236c899a39bf986524b7f755.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется "Месяцем Амира Темура". В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.Также утверждена дорожная карта до 2030 года, предусматривающая, в частности:За рубежом будут проводиться мероприятия, презентации и конференции на тему "История и культурное наследие великих Тимуридов" для внедрения термина "Великие Тимуриды" в качестве международного научного термина.Кроме того, планируется выпуск серий почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных материалов, а также памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, приуроченных к 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.В Государственном музее истории Тимуридов планируется реконструкция, модернизация и цифровизация, а также создание новой экспозиции с использованием передовых практик ведущих музеев мира.А местным средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, посвященные знаменательной дате.
https://uz.sputniknews.ru/20250409/biografiya-amira-temura-48804009.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55179751_18:0:1106:816_1920x0_80_0_0_d3e6242528be5d5557d5fba8f8db02e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан день рождения амир темур
узбекистан день рождения амир темур

В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено

13:28 06.02.2026 (обновлено: 14:33 06.02.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПамятник Амиру Темуру в Ташкенте
Памятник Амиру Темуру в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Президент Узбекистана подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.
Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется "Месяцем Амира Темура". В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.
Также утверждена дорожная карта до 2030 года, предусматривающая, в частности:
проведение 9-10 апреля 2026 года в Центре исламской цивилизации в Узбекистане международной научной конференции на тему "Роль и значение Амира Темура и цивилизации Тимуридов в мировой истории и культуре";
подготовку и издание серии книг, научных и научно-популярных произведений, посвященных истории эпохи Амира Темура и Тимуридов, в том числе:
издание произведения "Темур тузуклари" ("Уложения Темура") с научно-пояснительным текстом на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках;
создание книг-альбомов "Темурийлар даврининг 100 нодир кўлезмаси" ("100 уникальных рукописей эпохи Тимуридов"), "Темурийлар даврининг 100 нодир дурдонаси" ("100 уникальных художественных жемчужин эпохи Тимуридов");
организацию работы по доставке в Узбекистан копий подлинных письменных источников, касающихся эпохи Тимуридов, хранящихся в зарубежных государствах;
показ в таких зарубежных странах, как Испания, Франция, Великобритания, историко-художественных и документальных фильмов, снятых на основе проекта "Тирик тарих" ("Живая история") и отражающих дипломатические и посольские связи империи Амира Темура с государствами Европы;
создание электронной платформы источников эпохи Тимуридов.
За рубежом будут проводиться мероприятия, презентации и конференции на тему "История и культурное наследие великих Тимуридов" для внедрения термина "Великие Тимуриды" в качестве международного научного термина.
Кроме того, планируется выпуск серий почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных материалов, а также памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, приуроченных к 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.
В Государственном музее истории Тимуридов планируется реконструкция, модернизация и цифровизация, а также создание новой экспозиции с использованием передовых практик ведущих музеев мира.
А местным средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, посвященные знаменательной дате.
Портрет Амира Темура (Тамерлан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2025
Биография Амира Темура
9 апреля 2025, 19:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0