В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено
13:28 06.02.2026 (обновлено: 14:33 06.02.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПамятник Амиру Темуру в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Президент Узбекистана подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.
Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется "Месяцем Амира Темура". В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.
Также утверждена дорожная карта до 2030 года, предусматривающая, в частности:
проведение 9-10 апреля 2026 года в Центре исламской цивилизации в Узбекистане международной научной конференции на тему "Роль и значение Амира Темура и цивилизации Тимуридов в мировой истории и культуре";
подготовку и издание серии книг, научных и научно-популярных произведений, посвященных истории эпохи Амира Темура и Тимуридов, в том числе:
издание произведения "Темур тузуклари" ("Уложения Темура") с научно-пояснительным текстом на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках;
создание книг-альбомов "Темурийлар даврининг 100 нодир кўлезмаси" ("100 уникальных рукописей эпохи Тимуридов"), "Темурийлар даврининг 100 нодир дурдонаси" ("100 уникальных художественных жемчужин эпохи Тимуридов");
организацию работы по доставке в Узбекистан копий подлинных письменных источников, касающихся эпохи Тимуридов, хранящихся в зарубежных государствах;
показ в таких зарубежных странах, как Испания, Франция, Великобритания, историко-художественных и документальных фильмов, снятых на основе проекта "Тирик тарих" ("Живая история") и отражающих дипломатические и посольские связи империи Амира Темура с государствами Европы;
создание электронной платформы источников эпохи Тимуридов.
За рубежом будут проводиться мероприятия, презентации и конференции на тему "История и культурное наследие великих Тимуридов" для внедрения термина "Великие Тимуриды" в качестве международного научного термина.
Кроме того, планируется выпуск серий почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных материалов, а также памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, приуроченных к 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.
В Государственном музее истории Тимуридов планируется реконструкция, модернизация и цифровизация, а также создание новой экспозиции с использованием передовых практик ведущих музеев мира.
А местным средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, посвященные знаменательной дате.
9 апреля 2025, 19:30