В Исламабаде появится улица Ташкент и парк Бабура

Одной из улиц города Исламабада присвоено имя "Ташкент", а новый парк будет назван в честь великого государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Пакистан состоялась церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия "Ташкент", а вновь создаваемый там парк назвали именем великого полководца, поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Премьер-министр Шахбаз Шариф подчеркнул, что это решение отражает тесные исторические и культурные связи двух стран, а также еще раз подтверждает стратегический уровень узбекско-пакистанского многопланового партнерства.Интересные факты о поэте и полководце Бабуре – инфографика Особо отмечено, что улица Ташкент и парк имени великого предка Захириддина Мухаммада Бабура станут наглядным символом взаимной приверженности сторон дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимопонимания между народами.

