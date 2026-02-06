Январьская инфляция в Узбекистане — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20260206/yanvarskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-infografika-55522194.html

В январе 2026-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,8%, на непродовольственные товары — на 0,4%, а платные услуги населению подорожали на 0,8%.

По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в январе немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7%.В годовом выражении (к январю 2025 года) цены выросли на 7,2%. Годом ранее годовая инфляция была выше — 9,9% (при месячном показателе также 0,7%). Месячный уровень инфляции не изменился по сравнению с тем же периодом 2025 года. В то же время годовой показатель снизился более чем на четверть — с 9,9% до 7,2%.Продовольственные товары в январе подорожали в среднем на 0,8% (в январе 2025 года — 0,8%), в годовом выражении — на 5,5% (2,6%).Непродовольственные товары выросли в цене на 0,4% за месяц (0,3%), за год — на 5,2% (7,7%). Услуги стали дороже на 0,8% (1,1%), в годовом выражении — на 13,5% (27%).В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции зафиксированы в Ферганской области (7,7%), Каракалпакстане (7,5%), Бухарской и Хорезмской областях (по 7,5%). Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

