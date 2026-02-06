https://uz.sputniknews.ru/20260206/yanvarskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-infografika-55522194.html
Январьская инфляция в Узбекистане — инфографика
Январьская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе 2026-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,8%, на непродовольственные товары — на 0,4%, а платные услуги населению подорожали на 0,8%.
2026-02-06T17:12+0500
2026-02-06T17:12+0500
2026-02-06T17:52+0500
инфографика
инфляция
цены
товары
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55521671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20dafa0ee8a44c26d460cfc74e48ddad.png
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в январе немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7%.В годовом выражении (к январю 2025 года) цены выросли на 7,2%. Годом ранее годовая инфляция была выше — 9,9% (при месячном показателе также 0,7%). Месячный уровень инфляции не изменился по сравнению с тем же периодом 2025 года. В то же время годовой показатель снизился более чем на четверть — с 9,9% до 7,2%.Продовольственные товары в январе подорожали в среднем на 0,8% (в январе 2025 года — 0,8%), в годовом выражении — на 5,5% (2,6%).Непродовольственные товары выросли в цене на 0,4% за месяц (0,3%), за год — на 5,2% (7,7%). Услуги стали дороже на 0,8% (1,1%), в годовом выражении — на 13,5% (27%).В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции зафиксированы в Ферганской области (7,7%), Каракалпакстане (7,5%), Бухарской и Хорезмской областях (по 7,5%). Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55521671_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0925dcec5c06e96ccbb99ce6635e58a5.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
январь инфографика инфляция
январь инфографика инфляция
Январьская инфляция в Узбекистане — инфографика
17:12 06.02.2026 (обновлено: 17:52 06.02.2026)
В январе 2026-го цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,8%, в годовом выражении — на 5,5% (2,6%); на непродовольственные товары — на 0,4%, за год — на 5,2% (7,7%), а услуги населению подорожали на 0,8%, в годовом выражении — на 13,5% (27%).
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в Узбекистане в январе немного ускорилась по сравнению с месяцем ранее и составила 0,7%.
В годовом выражении (к январю 2025 года) цены выросли на 7,2%. Годом ранее годовая инфляция была выше — 9,9% (при месячном показателе также 0,7%).
Месячный уровень инфляции не изменился по сравнению с тем же периодом 2025 года. В то же время годовой показатель снизился более чем на четверть — с 9,9% до 7,2%.
Продовольственные товары в январе подорожали в среднем на 0,8% (в январе 2025 года — 0,8%), в годовом выражении — на 5,5% (2,6%).
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,4% за месяц (0,3%), за год — на 5,2% (7,7%). Услуги стали дороже на 0,8% (1,1%), в годовом выражении — на 13,5% (27%).
В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции зафиксированы в Ферганской области (7,7%), Каракалпакстане (7,5%), Бухарской и Хорезмской областях (по 7,5%).
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.