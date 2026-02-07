https://uz.sputniknews.ru/20260207/novaya-sistema-klassifikatsii-otsenit-rabotu-gosorganov-po-obrascheniyam-grajdan-v-uzbekistane-55538466.html
Новая система классификации оценит работу госорганов по обращениям граждан в Узбекистане
Новая система классификации оценит работу госорганов по обращениям граждан в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Деятельность государственных органов теперь будет классифицироваться по категориям. Новая система позволит объективно оценивать работу государственных органов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.
2026-02-07T13:24+0500
2026-02-07T13:24+0500
2026-02-07T13:24+0500
узбекистан
обращения
кабинет министров узбекистана
юстиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523516_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7e0d680f96fc4f9d0cbbae168d9d78ea.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана внес изменения и дополнения в ряд постановлений Правительства, направленные на повышение эффективности работы государственных органов с обращениями граждан. Об этом сообщает Минюст республики.Согласно новым правилам, утверждено Положение о порядке оценки и классификации деятельности государственных органов, государственных учреждений и организаций с государственным участием, а также их должностных лиц по работе с обращениями физических и юридических лиц.Требования распространяются на обращения граждан, зарегистрированные через Виртуальную приемную президента и направленные в соответствующие государственные органы для рассмотрения и исполнения.Деятельность госорганов теперь будет классифицироваться по категориям в зависимости от количества:Результаты анализа по работе с обращениями подразделяются на три категории:По результатам оценки показатели KPI должностных лиц госорганов устанавливаются в следующих размерах :В отношении руководителей государственных органов или их заместителей, чьи показатели попадут в "красную" категорию, могут применяться меры дисциплинарного взыскания.Новая система позволит объективно оценивать работу госорганов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523516_39:0:2706:2000_1920x0_80_0_0_36d271e7c7c5bbd5a54c94ed157f4eb2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в узбекистан деятельность государственные органы обращения граждан сотрудники качество обслуживания kpi
в узбекистан деятельность государственные органы обращения граждан сотрудники качество обслуживания kpi
Новая система классификации оценит работу госорганов по обращениям граждан в Узбекистане
Деятельность государственных органов теперь будет классифицироваться по категориям. Новая система позволит объективно оценивать работу государственных органов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Кабинет Министров Узбекистана внес изменения и дополнения в ряд постановлений Правительства, направленные на повышение эффективности работы государственных органов с обращениями граждан. Об этом сообщает
Минюст республики.
Согласно новым правилам, утверждено Положение о порядке оценки и классификации деятельности государственных органов, государственных учреждений и организаций с государственным участием, а также их должностных лиц по работе с обращениями физических и юридических лиц.
Требования распространяются на обращения граждан, зарегистрированные через Виртуальную приемную президента и направленные в соответствующие государственные органы для рассмотрения и исполнения.
Деятельность госорганов теперь будет классифицироваться по категориям в зависимости от количества:
зарегистрированных обращений;
удовлетворенных обращений;
обращений с нарушением сроков исполнения;
Результаты анализа по работе с обращениями подразделяются на три категории:
зеленая — высокая результативность;
желтая — средняя результативность;
красная — низкая результативность.
По результатам оценки показатели KPI должностных лиц госорганов устанавливаются в следующих размерах :
зеленая категория — 100% выполнения;
В отношении руководителей государственных органов или их заместителей, чьи показатели попадут в "красную" категорию, могут применяться меры дисциплинарного взыскания.
Новая система позволит объективно оценивать работу госорганов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.