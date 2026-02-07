Новая система классификации оценит работу госорганов по обращениям граждан в Узбекистане

https://uz.sputniknews.ru/20260207/novaya-sistema-klassifikatsii-otsenit-rabotu-gosorganov-po-obrascheniyam-grajdan-v-uzbekistane-55538466.html

Деятельность государственных органов теперь будет классифицироваться по категориям. Новая система позволит объективно оценивать работу государственных органов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана внес изменения и дополнения в ряд постановлений Правительства, направленные на повышение эффективности работы государственных органов с обращениями граждан. Об этом сообщает Минюст республики.Согласно новым правилам, утверждено Положение о порядке оценки и классификации деятельности государственных органов, государственных учреждений и организаций с государственным участием, а также их должностных лиц по работе с обращениями физических и юридических лиц.Требования распространяются на обращения граждан, зарегистрированные через Виртуальную приемную президента и направленные в соответствующие государственные органы для рассмотрения и исполнения.Деятельность госорганов теперь будет классифицироваться по категориям в зависимости от количества:Результаты анализа по работе с обращениями подразделяются на три категории:По результатам оценки показатели KPI должностных лиц госорганов устанавливаются в следующих размерах :В отношении руководителей государственных органов или их заместителей, чьи показатели попадут в "красную" категорию, могут применяться меры дисциплинарного взыскания.Новая система позволит объективно оценивать работу госорганов, повышать ответственность сотрудников и улучшать качество обслуживания граждан.

