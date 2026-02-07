https://uz.sputniknews.ru/20260207/predstaviteli-eek-rassmotreli-proekt-sozdaniya-zernovoy-birji-briks-55528338.html

Представители ЕЭК рассмотрели проект создания зерновой биржи БРИКС

Представители ЕЭК рассмотрели проект создания зерновой биржи БРИКС

07.02.2026

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Проект создания зерновой биржи БРИКС рассмотрели на заседании рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Египет). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович выступил модератором дискуссии о создании зерновой биржи БРИКС.На мероприятии представители в рабочей группы отметили, что инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования.Представители конкурентных ведомств и эксперты товарных бирж рассмотрели институциональные, технологические и правовые аспекты по созданию платформы, уделив особое внимание прозрачности сделок, устойчивости продовольственных цепочек поставок и формированию условий для честной конкуренции.Также участники обсудили перспективы обмена данными и внедрения цифровых инструментов в мировой аграрный рынок. Отдельное внимание уделили цифровым решениям создания биржевого механизма, потенциальным результатам и ожиданиям от его внедрения, возможности разработки ценовых индикаторов, формирования международного ценового агентства БРИКС.

