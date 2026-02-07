Узбекистан
Представители ЕЭК рассмотрели проект создания зерновой биржи БРИКС
Представители ЕЭК рассмотрели проект создания зерновой биржи БРИКС
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Проект создания зерновой биржи БРИКС рассмотрели на заседании рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Египет). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович выступил модератором дискуссии о создании зерновой биржи БРИКС.На мероприятии представители в рабочей группы отметили, что инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования.Представители конкурентных ведомств и эксперты товарных бирж рассмотрели институциональные, технологические и правовые аспекты по созданию платформы, уделив особое внимание прозрачности сделок, устойчивости продовольственных цепочек поставок и формированию условий для честной конкуренции.Также участники обсудили перспективы обмена данными и внедрения цифровых инструментов в мировой аграрный рынок. Отдельное внимание уделили цифровым решениям создания биржевого механизма, потенциальным результатам и ожиданиям от его внедрения, возможности разработки ценовых индикаторов, формирования международного ценового агентства БРИКС.
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях республики выращено более 8,1 миллиона тонн зерна
В фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях республики выращено более 8,1 миллиона тонн зерна
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
Инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Проект создания зерновой биржи БРИКС рассмотрели на заседании рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Египет). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович выступил модератором дискуссии о создании зерновой биржи БРИКС.
На мероприятии представители в рабочей группы отметили, что инициатива по созданию зерновой биржи направлена на формирование прозрачной и конкурентной системы торговли зерном в странах БРИКС, а также на разработку единых правил работы биржи с учетом наднационального опыта конкурентного регулирования.

"На первом этапе проекта планируется осуществлять торговлю ключевыми зерновыми культурами, а в дальнейшем функционал будет расширен на другие сферы", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба ЕЭКЗаседание рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках в Каире.
Заседание рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках в Каире.
Заседание рабочей группы БРИКС по вопросам конкуренции на продовольственных рынках в Каире.
© Пресс-служба ЕЭК
Представители конкурентных ведомств и эксперты товарных бирж рассмотрели институциональные, технологические и правовые аспекты по созданию платформы, уделив особое внимание прозрачности сделок, устойчивости продовольственных цепочек поставок и формированию условий для честной конкуренции.

"Создание биржи — это возможность сделать зерновой рынок более честным и предсказуемым. Мы закладываем принципы конкуренции, которые защитят производителей и потребителей от искусственного дефицита и ценовых спекуляций. Проект призван стать важным инструментом укрепления продовольственной безопасности и развития конкуренции", — отметил Максим Ермолович.

Также участники обсудили перспективы обмена данными и внедрения цифровых инструментов в мировой аграрный рынок. Отдельное внимание уделили цифровым решениям создания биржевого механизма, потенциальным результатам и ожиданиям от его внедрения, возможности разработки ценовых индикаторов, формирования международного ценового агентства БРИКС.
