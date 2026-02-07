https://uz.sputniknews.ru/20260207/rossiya-pobedila-tam-gde-ne-jdali-55542980.html

Россия победила там, где не ждали

Россия победила там, где не ждали

Sputnik Узбекистан

Глобальные изменения порой настолько масштабны, что мы, современники, их толком и не замечаем. Вот уж действительно, "большое видится на расстоянье".

2026-02-07T18:01+0500

2026-02-07T18:01+0500

2026-02-07T18:08+0500

аналитика

россия

сша

доллары

валюта

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/07/55543162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52d91fe53ac32f394744e77cbb61f674.jpg

Журнал Economist, рупор либеральных финансовых элит, опубликовал практически некролог доллару США. Еще несколько лет назад такое было бы немыслимо. Десятилетиями зеленые были иконой, центром и сутью новой мировой религии. Во всем мире доллары США копили, дарили на свадьбы и дни рожденья, вешали в рамочке на стену, фотографировались с ними. Это было гораздо больше, чем просто деньги, пишет колумнист РИА Новости.А теперь на обложке Economist написано "Опасный доллар", а сам зеленый изображен на ней в виде извивающейся змеи. Судя по текстам выпуска, рептилия чувствует себя прескверно. Действительно, за прошлый год американская валюта потеряла десять процентов и останавливаться на этом не собирается.На самом деле, баксу приходилось переживать и не такие падения. После краха доткомов он с 2002 по 2008 год обвалился аж на 40 процентов. Но тогда падение было мягким, растянутым во времени, а все банки мира торопливо закупались подешевевшими американскими бумагами, что впоследствии спасло экономику США.И самое главное — миллиарды людей истово верили в зеленые бумажки с портретами мертвых президентов. Министры, экономисты, журналисты во всех концах света курили фимиам этому безмолвному божку.Сегодня, говоря о людях, вложившихся в доллар в прошлом году, покручивают пальцем у виска. Американская валюта падает очень быстро. Вашингтонская администрация, таким образом, смягчает долговую нагрузку в стиле "кому я должен — всем прощаю." Сейчас президент Трамп выдвинул на пост главы ФРС Кевина Уорша и утверждает, что этот жесткий финансист согласился снизить ставку Федрезерва. Это еще сильнее понизит курс доллара: он может потерять и 20, и 30 процентов.А вот спасать экономику США, скупая их облигации, никто особо не торопится. Тенденции нарастают прямо противоположные.Политики, экономисты и общественники Германии требуют немедленно вернуть весь золотой запас страны из США.Маленькая Дания, обиженная за Гренландию, объявила о продаже американских казначейских облигаций.Тема избавления от американских бумаг регулярно поднимается в Японии. Там зашкаливает инфляция, рис — базовый продукт в стране, а тут и он подорожал. А ведь Япония крупнейший держатель казначейских облигаций США — их там больше чем на триллион.Центробанки разных стран диверсифицируют резервы, помаленьку сливая доллары в пользу других валют и золота. Цена этого драгметалла в конце прошлого года выросла до 3,8 тысячи долларов за унцию, а к концу десятилетия аналитики JPMorgan предсказывают цену в восемь тысяч долларов.У мамкиных криптоинвесторов была странная идея, что ослабление доллара приведет к росту криптовалют. Она не сработала и сработать не могла. С октября прошлого года самая успешная из этих валют (биткоин) рухнула аж в два раза. А ведь американская администрация возлагала большие надежды на цифровые валюты.Отдельная опасность для экономики США — это волатильная психология инвестора, штука посильнее любых формул и расчетов. Глядя на осенний обвал американских акций, инвесторы теряют в них уверенность."Реальная опасность для доллара заключается в том, что американские акции могут выйти из моды", — считают аналитики в США. Слабый доллар понижает курс акций, инвесторы их распродают, меняют полученные доллары на другие валюты, доллар дешевеет еще больше. Получается замкнутый круг.Нельзя не отметить, что рискованная финансовая политика американской администрации откровенно выгодна и России, и многим другим странам. Слабый доллар смягчает санкционное давление, увеличивает долю внедолларовых расчетов, бартера, сделок, непрозрачных для американских "смотрящих".Но самое главное — в сознании наших людей зеленый давно сполз со своего пьедестала. А вместе с ним и пресловутая "капитализация Apple", и все эти западные мантры, которые раньше звучали из каждого утюга. Рубль победил доллар, Россия показала рекордную устойчивость ко всем испытаниям. И это не самая заметная, но очень важная победа в том глобальном противостоянии, фронты которого тянутся от Донбасса по всему миру.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

россия сша доллар аналитика никифорова