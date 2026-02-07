Российско-узбекистанские технопарки в Навоийской и Бухарской областях запустят в 2026 году

https://uz.sputniknews.ru/20260207/rossiya-uzbekistan-texnoparki-v-navoiyskoy-buxarskoy-oblastyax-zapustyat-v-2026-godu-55536788.html
Финальные работы на площадках технопарков в Навоийской и Бухарской областях завершены: проверяются инженерные сети и готовится инфраструктура для резидентов. Объекты планируют запустить уже в этом году, параллельно обсуждается создание новых промышленных парков.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Навоийской и Бухарской областях в 2026 году заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка, которые в настоящее время завершают этап подготовки. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Он рассказал, что в рамках реализации проекта по созданию Навоийского комплекса развития промышленности уже построены два производственных корпуса, оснащенные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, которые будут предоставляться резидентам в аренду. Второй корпус такой же площади строится параллельно и состоит из двух блоков: в одном планируется производство кондиционеров, в другом – аэрозольной продукции.Кроме того, на площадке в Бухаре уже завершено строительство и введены в эксплуатацию два производственных корпуса общей площадью более 90 тыс. квадратных метров, готовых к приему резидентов и размещению производств.Он отметил, что российская сторона готова обсуждать строительство дополнительных технопарков на территории Узбекистана, интерес к продолжению этой работы, сохраняется.Торгпред отметил, что такие проекты должны быть прежде всего практичными, экономически обоснованными и востребованными бизнесом обеих стран. Именно в этом формате они дают наибольший эффект – и для промышленной кооперации, и для развития технологий, и для подготовки кадров.В качестве примера он сообщил, что при участии Республики Башкортостан уже прорабатываются планы по созданию индустриального парка в городе Бекабаде, соответствующие документы подписаны и ведутся финальные переговоры."Безусловно, такие инициативы требуют детальной проработки – совместной оценки условий, интереса потенциальных резидентов, участия профильных ведомств. Но главное – у нас есть взаимная заинтересованность и понимание, что подобные проекты могут стать важным элементом долгосрочного российско-узбекского сотрудничества", — заключил Торгпред.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
В Навоийской и Бухарской областях в 2026 году заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка, которые в настоящее время завершают этап подготовки. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Финальные технические работы на площадках в Навоийской и Бухарской областях уже выполнены, и сейчас проекты находятся на завершающей стадии подготовки. Это не просто формальность – проверяются все инженерные сети, отлаживаются процессы для резидентов, готовится инфраструктура, чтобы объекты заработали максимально эффективно", — пояснил Злыгостев.
Он рассказал, что в рамках реализации проекта по созданию Навоийского комплекса развития промышленности уже построены два производственных корпуса, оснащенные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, которые будут предоставляться резидентам в аренду.
"Один из корпусов площадью 40 тыс. квадратных метров находится в высокой степени готовности: основной объем общестроительных работ выполнен, ведется адаптация под технологии инвестора планируется размещение производства косметики и бытовой химии. Проводятся работы по монтажу инженерных систем, котельной, систем вентиляции и пожаротушения, а также обустройству вспомогательных помещений", – рассказал Торгпред РФ.
Второй корпус такой же площади строится параллельно и состоит из двух блоков: в одном планируется производство кондиционеров, в другом – аэрозольной продукции.
Кроме того, на площадке в Бухаре уже завершено строительство и введены в эксплуатацию два производственных корпуса общей площадью более 90 тыс. квадратных метров, готовых к приему резидентов и размещению производств.
"Разумеется, на ход запуска влияют множество факторов – от темпов подключения компаний и оборудования до координации с профильными ведомствами. Поэтому точные даты старта пока не называются, но в целом мы рассчитываем, что новые технопарки смогут начать работу уже в этом году", — сказал он.
Он отметил, что российская сторона готова обсуждать строительство дополнительных технопарков на территории Узбекистана, интерес к продолжению этой работы, сохраняется.
"Интерес к продолжению этой работы, безусловно, сохраняется, тем более что мы видим реальную эффективность уже действующих совместных площадок. Мы исходим из того, что такие проекты должны быть прежде всего практичными, экономически обоснованными и востребованными бизнесом обеих стран. Именно в этом формате они дают наибольший эффект – и для промышленной кооперации, и для развития технологий, и для подготовки кадров", — подчеркнул Злыгостев.
Торгпред отметил, что такие проекты должны быть прежде всего практичными, экономически обоснованными и востребованными бизнесом обеих стран. Именно в этом формате они дают наибольший эффект – и для промышленной кооперации, и для развития технологий, и для подготовки кадров.
В качестве примера он сообщил, что при участии Республики Башкортостан уже прорабатываются планы по созданию индустриального парка в городе Бекабаде, соответствующие документы подписаны и ведутся финальные переговоры.
"Безусловно, такие инициативы требуют детальной проработки – совместной оценки условий, интереса потенциальных резидентов, участия профильных ведомств. Но главное – у нас есть взаимная заинтересованность и понимание, что подобные проекты могут стать важным элементом долгосрочного российско-узбекского сотрудничества", — заключил Торгпред.