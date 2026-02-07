https://uz.sputniknews.ru/20260207/rossiya-uzbekistan-texnoparki-v-navoiyskoy-buxarskoy-oblastyax-zapustyat-v-2026-godu-55536788.html

Российско-узбекистанские технопарки в Навоийской и Бухарской областях запустят в 2026 году

Российско-узбекистанские технопарки в Навоийской и Бухарской областях запустят в 2026 году

Финальные работы на площадках технопарков в Навоийской и Бухарской областях завершены: проверяются инженерные сети и готовится инфраструктура для резидентов. Объекты планируют запустить уже в этом году, параллельно обсуждается создание новых промышленных парков.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Навоийской и Бухарской областях в 2026 году заработают два совместных российско-узбекистанских технопарка, которые в настоящее время завершают этап подготовки. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Он рассказал, что в рамках реализации проекта по созданию Навоийского комплекса развития промышленности уже построены два производственных корпуса, оснащенные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, которые будут предоставляться резидентам в аренду. Второй корпус такой же площади строится параллельно и состоит из двух блоков: в одном планируется производство кондиционеров, в другом – аэрозольной продукции.Кроме того, на площадке в Бухаре уже завершено строительство и введены в эксплуатацию два производственных корпуса общей площадью более 90 тыс. квадратных метров, готовых к приему резидентов и размещению производств.Он отметил, что российская сторона готова обсуждать строительство дополнительных технопарков на территории Узбекистана, интерес к продолжению этой работы, сохраняется.Торгпред отметил, что такие проекты должны быть прежде всего практичными, экономически обоснованными и востребованными бизнесом обеих стран. Именно в этом формате они дают наибольший эффект – и для промышленной кооперации, и для развития технологий, и для подготовки кадров.В качестве примера он сообщил, что при участии Республики Башкортостан уже прорабатываются планы по созданию индустриального парка в городе Бекабаде, соответствующие документы подписаны и ведутся финальные переговоры."Безусловно, такие инициативы требуют детальной проработки – совместной оценки условий, интереса потенциальных резидентов, участия профильных ведомств. Но главное – у нас есть взаимная заинтересованность и понимание, что подобные проекты могут стать важным элементом долгосрочного российско-узбекского сотрудничества", — заключил Торгпред.

