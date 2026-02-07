https://uz.sputniknews.ru/20260207/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-chugunovku-xarkovskaya-oblast-55540741.html

СВО: российские военные освободили Чугуновку в Харьковской области

СВО: российские военные освободили Чугуновку в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

2026-02-07T15:25+0500

2026-02-07T15:25+0500

2026-02-07T15:25+0500

сво

безопасность

россия

спецоперация россии по защите донбасса

минобороны рф

украина

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972340_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_f9094ebe8a76a6c611c7b034e581f2ed.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.За сутки бойцы "Севера" нанесли удары по шести бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду противника в Харьковской и Сумской областях.Российская группировка нанесла поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские военные чугуновк харьковская область сво всу минобороны