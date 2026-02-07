https://uz.sputniknews.ru/20260207/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-chugunovku-xarkovskaya-oblast-55540741.html
СВО: российские военные освободили Чугуновку в Харьковской области
За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.За сутки бойцы "Севера" нанесли удары по шести бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду противника в Харьковской и Сумской областях.Российская группировка нанесла поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка", — говорится в сводке ведомства.
За сутки бойцы "Севера" нанесли удары по шести бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду противника в Харьковской и Сумской областях.
Российская группировка нанесла поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской
области.
В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.
За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.