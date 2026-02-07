Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260207/tramp-zayavil-ob-uspeshnom-isxode-peregovorov-s-iranom-55539633.html
Трамп заявил об успешном исходе переговоров с Ираном
Трамп заявил об успешном исходе переговоров с Ираном
Sputnik Узбекистан
В Маскате 6 февраля завершился первый раунд иранско-американских переговоров, по решению между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. В них приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
2026-02-07T14:31+0500
2026-02-07T14:44+0500
иран
сша
дональд трамп
переговоры
мид
в мире
ядерная программа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51183289_0:137:2535:1563_1920x0_80_0_0_edf834f5195a0e52086a7c013994f2d6.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп передает РИА Новости.Встреча прошла накануне в Маскате, столице Омана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.По его словам, точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США не определена, однако Вашингтон и Тегеран настроены вскоре провести новую встречу.По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.Министр также заявил что переговоры Ирана и США должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане.Он также заявил, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.Также министр исключил вывоз обогащенного урана из страны. Аракчи добавил, что Иран ответит ударами по американским базам в районе Персидского залива в случае атаки со стороны США.Американскую сторону на переговорах представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.В конце января Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51183289_136:0:2400:1698_1920x0_80_0_0_5dd0c9acb2e50d7f25b379b081e35546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
переговоры иран трамп мид ядерная программа
переговоры иран трамп мид ядерная программа

Трамп заявил об успешном исходе переговоров с Ираном

14:31 07.02.2026 (обновлено: 14:44 07.02.2026)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп выступает в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2026
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В Маскате 6 февраля завершился первый раунд иранско-американских переговоров, по решению между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. В них приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп передает РИА Новости.
"Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели. <...> Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад", — рассказал глава Белого дома.
Встреча прошла накануне в Маскате, столице Омана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
По его словам, точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США не определена, однако Вашингтон и Тегеран настроены вскоре провести новую встречу.

"Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы с Вашингтоном считаем, что он должен вскоре состояться", — сказал министр телеканалу Al Jazeera.

По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.
© ИРНАПереговоры США-Иран в Омане
Переговоры США-Иран в Омане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2026
Переговоры США-Иран в Омане
© ИРНА
Министр также заявил что переговоры Ирана и США должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане.

"Безусловно, переговоры по ядерной тематике и решение основных вопросов должны проходить в спокойной обстановке, без напряженности и угроз. Об этом упоминалось. Любой диалог предполагает, что необходимо воздерживаться от угроз и давления. Сегодня мы об этом четко сказали", — сказал он агентству IRNA по итогам переговоров.

Он также заявил, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.
"Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", — рассказал он после встречи с делегацией США.
Также министр исключил вывоз обогащенного урана из страны. Аракчи добавил, что Иран ответит ударами по американским базам в районе Персидского залива в случае атаки со стороны США.
Американскую сторону на переговорах представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
В конце января Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0