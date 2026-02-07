Трамп заявил об успешном исходе переговоров с Ираном

https://uz.sputniknews.ru/20260207/tramp-zayavil-ob-uspeshnom-isxode-peregovorov-s-iranom-55539633.html

В Маскате 6 февраля завершился первый раунд иранско-американских переговоров, по решению между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. В них приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп передает РИА Новости.Встреча прошла накануне в Маскате, столице Омана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.По его словам, точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США не определена, однако Вашингтон и Тегеран настроены вскоре провести новую встречу.По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.Министр также заявил что переговоры Ирана и США должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане.Он также заявил, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.Также министр исключил вывоз обогащенного урана из страны. Аракчи добавил, что Иран ответит ударами по американским базам в районе Персидского залива в случае атаки со стороны США.Американскую сторону на переговорах представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.В конце января Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.

