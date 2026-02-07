Узбекистан одобрил соглашение по подготовке ТЭО Трансафганской железной дороги

https://uz.sputniknews.ru/20260207/uzbekistan-odobril-soglashenie-po-podgotovke-teo-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-55534763.html
В июле 2025 года транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Кабуле соглашение о разработке ТЭО по маршруту Трансафганской железной дороги Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи.
В июле 2025 года транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Кабуле соглашение о разработке ТЭО по маршруту Трансафганской железной дороги Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи. По оценке министерства транспорта Узбекистана, строительство дороги протяженностью 647 километров и стоимостью около $4,5 млрд может занять пять лет, ТЭО планируется разработать за полгода. Узбекская сторона заявляла о намерении приступить к строительству до конца 2025 года.Узбекская сторона ранее отметила, что афганская станция Найбабад в данном проекте станет важным узлом для транспортировки грузов из России, Казахстана, Китая и стран Европы через Афганистан в Пакистан, Индию и другие страны Южной Азии. Транзитный потенциал Трансафганской железной дороги оценивается до 20 миллионов тонн грузов в год.
10:05 07.02.2026 (обновлено: 10:15 07.02.2026)
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил
межправительственное соглашение с Афганистаном и Пакистаном о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства Трансафганской железной дороги.
"Утвердить межправительственное рамочное соглашение между министерством транспорта Республики Узбекистан, министерством общественных работ Афганистана и министерством железных дорог Пакистана о совместной разработке технико-экономического обоснования строительства новой железной дороги от Найбабада до Харлачи", – говорится в тексте документа.
Президент Узбекистана поручил министерству иностранных дел направить афганской и пакистанской сторонам уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.
В июле 2025 года транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Кабуле соглашение о разработке ТЭО по маршруту Трансафганской железной дороги Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи.
По оценке министерства транспорта Узбекистана, строительство дороги протяженностью 647 километров и стоимостью около $4,5 млрд может занять пять лет, ТЭО планируется разработать за полгода. Узбекская сторона заявляла о намерении приступить к строительству до конца 2025 года.
Узбекская сторона ранее отметила, что афганская станция Найбабад в данном проекте станет важным узлом для транспортировки грузов из России, Казахстана, Китая и стран Европы через Афганистан в Пакистан, Индию и другие страны Южной Азии. Транзитный потенциал Трансафганской железной дороги оценивается до 20 миллионов тонн грузов в год.