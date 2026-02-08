https://uz.sputniknews.ru/20260208/drony-tsifrovye-texnologii-podgotovka-voennoslujaschix-uzbekistan-55548322.html

Дроны и цифровые технологии: как проходит подготовка военнослужащих в Узбекистане

В приоритете — совершенствование мастерства бойцов в эффективном применении современного вооружения и техники в быстро меняющейся боевой обстановке.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Полигон Сил специальных операций расположен в Чирчике. Здесь создали необходимые условия для эффективной подготовки войск специальных подразделений. На месте побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.На полигоне военнослужащие министерства обороны Узбекистана проводят практические занятия в любое время года, и днем, и ночью. Это совершенствование боевых навыков, эффективная подготовка личного состава и повышение его морально-психологической устойчивости. Военнослужащие отрабатывают новые методики боевой и специальной подготовки, закрепляя профессиональные навыки.Здесь построено более 20 сооружений и учебных пунктов. Созданы современные условия для прохождения обучения по управлению FPV-дронами. Есть дронодром, который состоит из 17 элементов. Все эти элементы имитируют удары по объектам противника.Особое внимание на полигоне уделяется оценке уровня управленческих навыков и способности младших командиров принимать самостоятельные решения с использованием современных цифровых технологий, а также профессиональному мастерству военнослужащих в эффективном применении современного вооружения и техники в быстро меняющейся боевой обстановке.Подробнее о том, как проходят занятия на полигоне Сил специальных операций, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

