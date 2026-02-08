ФСБ и МВД России установили пособников покушения на генерала Алексеева

https://uz.sputniknews.ru/20260208/fsb-mvd-rossii-ustanovili-posobnikov-pokushenie-general-alekseev-55550657.html
В ФСБ заявили о продолжении розыска организаторов покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
2026-02-08T12:24+0500
2026-02-08T12:24+0500
2026-02-08T12:56+0500
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел России установили пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что покушение на Владимира Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.
12:24 08.02.2026 (обновлено: 12:56 08.02.2026)
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел России установили пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ
).
Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СКРоссии уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления", — говорится в сообщении.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.
"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — заявили в спецслужбе.
Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.
"Продолжается розыск организаторов преступления", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что покушение на Владимира Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.