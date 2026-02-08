https://uz.sputniknews.ru/20260208/fsb-mvd-rossii-ustanovili-posobnikov-pokushenie-general-alekseev-55550657.html

ФСБ и МВД России установили пособников покушения на генерала Алексеева

ФСБ и МВД России установили пособников покушения на генерала Алексеева

Sputnik Узбекистан

В ФСБ заявили о продолжении розыска организаторов покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

2026-02-08T12:24+0500

2026-02-08T12:24+0500

2026-02-08T12:56+0500

россия

мвд россии

фсб россии

покушение

украина

следственный комитет рф

оаэ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55550771_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3458cd04ec5d2fcfe5c7134555f80713.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел России установили пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что покушение на Владимира Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.

россия

украина

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фсб и мвд россия пособники покушение генерал алексеев