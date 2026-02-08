https://uz.sputniknews.ru/20260208/ssha-nadejno-perekryli-rossii-posledniy-kran-pora-otstupat-sdavatsya-55553565.html

США надежно перекрыли России последний кран: пора отступать и сдаваться

Последние сутки в индийских СМИ муссируется тезис, что на фоне соглашения между Моди и Трампом о снятии с Индии дополнительных 25-процентных импортных пошлин Нью-Дели теперь обязуется полностью, категорически и навсегда отказаться от закупок российской нефти.

Цитируется даже некий документ, согласно которому "Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти и заявила, что будет закупать американскую энергетическую продукцию", пишет колумнист РИА Новости.Понятное дело, что на божий свет тут же вылезли аналитики по нефтяному рынку, которые днем ранее весомо вещали про рынок золота, и под "Лакримозу" Моцарта торжественно положили в гроб российской нефтянки увядшие гвоздики. А как иначе? Все как предсказывалось и даже хуже: "сделка Трампа и Моди работает", "недобор от нефтегазовых поступлений 50 процентов год к году", "падение спроса со стороны Индии может дойти до 30 процентов".Не верите? А вот вам: великая и всезнающая The Washington Post получила железную, стопроцентную информацию о том, что "некие чиновники из экономического блока доложили Путину, что экономический кризис в России (из-за отказа Индии закупать российскую нефть) может начаться в ближайшие месяцы, еще до лета".Ну что, товарищи: бери шинель, пошли домой (вернее, в Киев) — подписывать что дают.Но тут на глаза попалась еще одна публикация, на этот раз от The Wall Street Journal, после которой создается впечатление, что методичку получили не все. Оказывается, что все так и есть, но ровно наоборот: "Индия зависит от российской нефти на треть всего импорта, и отказаться от нее будет сложно. В теории освободившийся объем может перейти к Китаю, что усилит взаимную зависимость Москвы и Пекина".Господа, вы нас не путайте, а то мы начнем нервничать. Так как там на самом деле?А вот как.Во-первых, пафосное заявление Трампа о том, что Моди "согласился прекратить закупки российской нефти и значительно увеличить закупки нефти у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы", самим индийским премьером подтверждено не было. В Кремле также прокомментировали, что "из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти не поступали".Во-вторых, если вчитаться в сливы и персики, то в соглашении между США и Индией речь идет о том, что Индия не "прекращает", а "согласилась сокращать" российские поставки. Даже минус один литр — это сокращение, и пусть в нас бросят камни те, кто осмелится сказать, что это не так.В-третьих, переход с российской нефти на ту же американскую — технический кошмар и экономическое самоубийство. Ни один владелец индийского нефтеперегонного завода, если только его не подвесят над змеевиком вниз головой за большие пальцы ног, на это не согласится:В-четвертых, заместить объемы нефти из России почти невозможно физически, но даже если напрячься, то можно смело закрывать лавочку с "индийским экономическим чудом".По данным МВФ, сейчас Индия является самой быстрорастущей экономикой мира. Одно из важнейших условий быстрого роста — дешевая энергия и дешевое топливо. Уже подсчитано, что при отказе от российской нефти Индия только на разнице в ценах будет терять порядка девяти-одиннадцати миллиардов долларов в год — и это не считая каскадного эффекта, размазанного по всей экономике. Согласно изданию Hindustan Petroleum, "спрос на нефть в Индии поддерживается экономическим ростом: дешевая сырая нефть уменьшает стоимость импорта и поддерживает рост".В-пятых, все излишки в любом случае заберет Китай, и энергетическое преимущество, отражающееся в конкурентности товаров и услуг, усилится еще больше, чего индийцы, конечно, не хотят.Но главное даже не это, а то, что российский нефтяной экспорт в Индию действительно рано или поздно уменьшится — возможно, до нуля. На бумаге, чтобы ею похвастался перед публикой Трамп.Для примера: в официальном списке стран, где закупает нефть Китай, по каким-то магическим причинам нет Ирана. По факту же Китай — основной покупатель иранской нефти, закупает там минимум миллион баррелей в день (!) и прекрасно себя чувствует. На вопросы "а как так?" китайские чиновники дежурно отвечают серией иероглифов и вежливо кланяются. Все смеются, все довольны.Именно поэтому пресс-секретарь президента России Песков достаточно расслабленно заметил, что "Россия не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России". То есть вполне возможно, что теперь обширные нефтяные поля срочно найдутся — например, в Монголии.Каждый день хоронить российский бюджет и отечественную нефтянку — это очень легко и увлекательно, главное — чтобы все сохраняли скорбный вид.

