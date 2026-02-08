https://uz.sputniknews.ru/20260208/vengerskaya-kompaniya-sotrudnichestvo-uzbekistan-energetika-infrastruktura-55555531.html
Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре
Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре
Sputnik Узбекистан
В Будапеште прошли переговоры "MOL Group" с "Узбекнефтегаз" о совместных энергетических и инфраструктурных проектах. Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия в Узбекистане и готова посетить Ташкент для обсуждения инвестиций.
2026-02-08T17:46+0500
2026-02-08T17:46+0500
2026-02-08T17:59+0500
энергетика
инфраструктура
венгрия
узбекистан
проект
инвестиции
сотрудничество
узбекнефтегаз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_950398d259c859f39d59663bd81e835a.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представители ведущей венгерской компании заинтересованы в расширении присутствия в Узбекистане и налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктурных проектов, сообщает ИА "Дунё".В столице Венгрии Будапеште состоялись переговоры с исполнительным вице-президентом, членом Правления компании "MOL Group" Жомбором Мартоном.В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз" в рамках реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Представители Узбекистана рассказали о подходах руководства страны к взаимодействию с зарубежными партнерами в нефтегазовой отрасли.Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане и налаживании прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз". Подтверждена готовность организовать визит делегации компании в Ташкент для предметного обсуждения конкретных инвестиционных проектов.Участники переговоров выразили обоюдное стремление в углублении взаимодействия по приоритетным направлениям нефтегазовой отрасли, включая разведку, разработку и внедрение современных технологий. Отмечена готовность сторон к обмену экспертными оценками и проработке конкретных инициатив на взаимовыгодной основе.По итогам встречи стороны выразили уверенность, что развитие диалога и практическая проработка совместных проектов будут способствовать укреплению узбекско-венгерского экономического сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Узбекистана.
венгрия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_4c2af9aa2b2a1a3a13544d32ee638158.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
венгрия узбекистан будапешт энергетика инфраструктура узбекнефтегаз
венгрия узбекистан будапешт энергетика инфраструктура узбекнефтегаз
Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре
17:46 08.02.2026 (обновлено: 17:59 08.02.2026)
В Будапеште прошли переговоры "MOL Group" с "Узбекнефтегаз" о совместных энергетических и инфраструктурных проектах. Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия в Узбекистане и готова посетить Ташкент для обсуждения инвестиций.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представители ведущей венгерской компании заинтересованы в расширении присутствия в Узбекистане и налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктурных проектов, сообщает ИА "Дунё".
В столице Венгрии Будапеште состоялись переговоры с исполнительным вице-президентом, членом Правления компании "MOL Group" Жомбором Мартоном.
В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз" в рамках реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Представители Узбекистана рассказали о подходах руководства страны к взаимодействию с зарубежными партнерами в нефтегазовой отрасли.
Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане и налаживании прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз". Подтверждена готовность организовать визит делегации компании в Ташкент для предметного обсуждения конкретных инвестиционных проектов.
"Предстоящий визит должен носить прикладной характер и быть нацеленным на достижение практических результатов. Венгерская сторона подчеркнула важность представления узбекской стороной перспективных проектных предложений для выработки взаимовыгодных решений и перехода к предметному диалогу", — отмечает агентство.
Участники переговоров выразили обоюдное стремление в углублении взаимодействия по приоритетным направлениям нефтегазовой отрасли, включая разведку, разработку и внедрение современных технологий. Отмечена готовность сторон к обмену экспертными оценками и проработке конкретных инициатив на взаимовыгодной основе.
По итогам встречи стороны выразили уверенность, что развитие диалога и практическая проработка совместных проектов будут способствовать укреплению узбекско-венгерского экономического сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Узбекистана.