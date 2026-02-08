https://uz.sputniknews.ru/20260208/vengerskaya-kompaniya-sotrudnichestvo-uzbekistan-energetika-infrastruktura-55555531.html

Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре

Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре

Sputnik Узбекистан

В Будапеште прошли переговоры "MOL Group" с "Узбекнефтегаз" о совместных энергетических и инфраструктурных проектах. Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия в Узбекистане и готова посетить Ташкент для обсуждения инвестиций.

2026-02-08T17:46+0500

2026-02-08T17:46+0500

2026-02-08T17:59+0500

энергетика

инфраструктура

венгрия

узбекистан

проект

инвестиции

сотрудничество

узбекнефтегаз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_950398d259c859f39d59663bd81e835a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представители ведущей венгерской компании заинтересованы в расширении присутствия в Узбекистане и налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктурных проектов, сообщает ИА "Дунё".В столице Венгрии Будапеште состоялись переговоры с исполнительным вице-президентом, членом Правления компании "MOL Group" Жомбором Мартоном.В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз" в рамках реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Представители Узбекистана рассказали о подходах руководства страны к взаимодействию с зарубежными партнерами в нефтегазовой отрасли.Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане и налаживании прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз". Подтверждена готовность организовать визит делегации компании в Ташкент для предметного обсуждения конкретных инвестиционных проектов.Участники переговоров выразили обоюдное стремление в углублении взаимодействия по приоритетным направлениям нефтегазовой отрасли, включая разведку, разработку и внедрение современных технологий. Отмечена готовность сторон к обмену экспертными оценками и проработке конкретных инициатив на взаимовыгодной основе.По итогам встречи стороны выразили уверенность, что развитие диалога и практическая проработка совместных проектов будут способствовать укреплению узбекско-венгерского экономического сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Узбекистана.

венгрия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

венгрия узбекистан будапешт энергетика инфраструктура узбекнефтегаз