Обитель памяти: фотовыставка о хрупкости времени
Обитель памяти: фотовыставка о хрупкости времени
Sputnik Узбекистан
В галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте открылась фотовыставка "Обитель памяти", представляющая работы известных фотографов Умиды Ахмедовой и Зилолы Саидовой.
Фотовыставка "Обитель памяти" предлагает зрителю взглянуть на архитектуру и детали прошлого как на визуальные следы времени. Орнаменты, надписи и элементы интерьера утрачивают свое утилитарное значение и превращаются в самостоятельный язык — язык памяти, фрагментов и ускользающих смыслов.Старинный дом в Бухаре предстает не как цельный исторический нарратив, а как пространство, наполненное намеками и следами прожитых эпох. Через фотографию авторы исследуют хрупкую связь между прошлым и настоящим, приглашая к медленному созерцанию и внутреннему диалогу.Выставка обращается к темам нематериального наследия, культурной идентичности и исчезающей истории, создавая атмосферу тишины и вдумчивого наблюдения.Каждый желающий абсолютно бесплатно может посетить выставку и ознакомиться с работами фотографов. Выставка проходит в Галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте и продлится до 18 февраля.
Обитель памяти: фотовыставка о хрупкости времени

13:21 09.02.2026
Подписаться
Эксклюзив
В галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте открылась фотовыставка "Обитель памяти", представляющая работы известных фотографов Умиды Ахмедовой и Зилолы Саидовой.
Фотовыставка "Обитель памяти" предлагает зрителю взглянуть на архитектуру и детали прошлого как на визуальные следы времени. Орнаменты, надписи и элементы интерьера утрачивают свое утилитарное значение и превращаются в самостоятельный язык — язык памяти, фрагментов и ускользающих смыслов.
"Память — это не история, рассказанная до конца, а пространство, где прошлое продолжает говорить фрагментами", — делится фотограф Умида Ахмедова.

Старинный дом в Бухаре предстает не как цельный исторический нарратив, а как пространство, наполненное намеками и следами прожитых эпох. Через фотографию авторы исследуют хрупкую связь между прошлым и настоящим, приглашая к медленному созерцанию и внутреннему диалогу.
Выставка обращается к темам нематериального наследия, культурной идентичности и исчезающей истории, создавая атмосферу тишины и вдумчивого наблюдения.
Каждый желающий абсолютно бесплатно может посетить выставку и ознакомиться с работами фотографов.
Выставка проходит в Галерее современного искусства Bonum Factum Gallery в Ташкенте и продлится до 18 февраля.
