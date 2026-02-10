https://uz.sputniknews.ru/20260210/noviy-tashkent-samyy-vysokiy-fontan-gorod-buduschego-55606174.html

Новый Ташкент — инновационный город с рекордным фонтаном и современным транспортом

Новый Ташкент входит в число восьми новых городов, строящихся в Центральной Азии. Сроки реализации проекта составляют 10–20 лет, и город активно конкурирует за инвестиции, платежеспособный спрос и квалифицированные кадры.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Новом Ташкенте планируется установка самого высокого в мире фонтана высотой 232 метра. Его открытие намечено уже на август 2026 года, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан Азизбек Омонов, начальник департамента дирекции "Новый Ташкент" в ходе международной строительной выставки в Ташкенте.Он также рассказал, что первые жители смогут переехать в многоэтажные дома Нового Ташкента уже в декабре 2026 года. В приоритет заселения попадут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также сотрудники государственных органов, чьи административные здания переезжают в Новый Ташкент.Город будет оснащен современным транспортом: здесь появятся трамваи и беспилотные транспортные средства, а концепция "15-минутного города" обеспечит доступ к основным объектам ежедневной потребности в пределах 15 минут ходьбы.По словам директора компании Business Consulting Group Павла Золотарева, Новый Ташкент входит в число восьми новых городов, строящихся в Центральной Азии. Сроки реализации проекта составляют 10–20 лет, и город активно конкурирует за инвестиции, платежеспособный спрос и квалифицированные кадры.По мнению экспертов, Новый Ташкент обещает стать символом современных технологий, удобства городской среды и инноваций в транспортной и социальной инфраструктуре.В Ташкенте в национальном выставочном центре "Узэкспоцентр" проходит международная выставка UzBuild-2026. По данным Iteca Exibitions, организатора экспозиции, в ней принимают участие более 400 компаний из 20 стран мира.

