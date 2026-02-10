Узбекистан
В Самарканде прошел спортивный забег для военных и силовиков "Men G’olib Run"
В Самарканде прошел спортивный забег для военных и силовиков "Men G'olib Run"
Патриотический забег, собравший более 500 участников, состоялся на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. Ежегодно это спортивное мероприятие проводится в столице, однако в этом году организаторы решили расширить географию и включили в маршрут Самарканд. На месте побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники, не являющиеся сотрудниками силовых структур, с удовольствием встали на одну линию с теми, кто день и ночь стоит на страже спокойствия и безопасности страны.Свою выносливость спортсмены проверяли на двух дистанциях: 3 км и 10 км. Первая — классическая дистанция, подходящая как для новичков, так и для тех, кто хотел проверить скорость и готовность к нормативу. Ее необходимо было преодолеть за 20 минут.Гораздо сложнее пришлось участникам, выбравшим дистанцию 10 км. Это серьезное испытание, требующее выносливости и силы воли. Финишировать нужно было в течение 90 минут.Интересно, что каждый участник бежал со специальным электронным чипом, фиксирующим результат.По окончании забега, в котором также приняли участие жены и дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, состоялась церемония награждения. Победители — по шесть человек в каждой номинации — получили сертификаты на 1 миллион сумов.
В Самарканде прошел спортивный забег для военных и силовиков "Men G’olib Run"

Патриотический забег, собравший более 500 участников, состоялся на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. Ежегодно это спортивное мероприятие проводится в столице, однако в этом году организаторы решили расширить географию и включили в маршрут Самарканд. На месте побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Этот забег проходит в рамках чемпионата Узбекистана по шоссейному бегу среди Вооруженных сил и силовых структур. Спортсмены соревнуются как в личном, так и в командном зачете. Мероприятие стало уникальной площадкой, поскольку на беговой дорожке встретились не только представители силовых ведомств Самарканда, но и все желающие присоединиться к патриотическому забегу", — отметил представитель областного управления спорта Шерзод Исаков.
Участники, не являющиеся сотрудниками силовых структур, с удовольствием встали на одну линию с теми, кто день и ночь стоит на страже спокойствия и безопасности страны.
Бежать рядом с военными, сотрудниками Национальной гвардии и органов внутренних дел дорогого стоит. Я всегда восхищался и продолжаю восхищаться нашими солдатами — их выправкой, стойкостью и дисциплиной", — признался один из участников, 18-летний Отабек Рашидов.

Свою выносливость спортсмены проверяли на двух дистанциях: 3 км и 10 км. Первая — классическая дистанция, подходящая как для новичков, так и для тех, кто хотел проверить скорость и готовность к нормативу. Ее необходимо было преодолеть за 20 минут.
Гораздо сложнее пришлось участникам, выбравшим дистанцию 10 км. Это серьезное испытание, требующее выносливости и силы воли. Финишировать нужно было в течение 90 минут.
"Важно, что все участники, уложившиеся в лимит времени, получили памятные медали патриотического забега. Кроме того, их результаты были официально зарегистрированы, что позволит в дальнейшем участвовать в марафонах уже не как любителям, а как профессионалам", — добавил Исаков.

Интересно, что каждый участник бежал со специальным электронным чипом, фиксирующим результат.
По окончании забега, в котором также приняли участие жены и дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, состоялась церемония награждения. Победители — по шесть человек в каждой номинации — получили сертификаты на 1 миллион сумов.
"По итогам соревнования было решено, что отныне в Самарканде подобные забеги станут регулярными", — подытожил Шерзод Исаков.

