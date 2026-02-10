https://uz.sputniknews.ru/20260210/samarkand-sportivnyy-zabeg-dlya-voennyx-i-silovikov-men-golib-run-55603031.html

В Самарканде прошел спортивный забег для военных и силовиков "Men G’olib Run"

В Самарканде прошел спортивный забег для военных и силовиков "Men G’olib Run"

Патриотический забег, собравший более 500 участников, состоялся на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. Ежегодно это спортивное мероприятие проводится в столице, однако в этом году организаторы решили расширить географию и включили в маршрут Самарканд. На месте побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники, не являющиеся сотрудниками силовых структур, с удовольствием встали на одну линию с теми, кто день и ночь стоит на страже спокойствия и безопасности страны.Свою выносливость спортсмены проверяли на двух дистанциях: 3 км и 10 км. Первая — классическая дистанция, подходящая как для новичков, так и для тех, кто хотел проверить скорость и готовность к нормативу. Ее необходимо было преодолеть за 20 минут.Гораздо сложнее пришлось участникам, выбравшим дистанцию 10 км. Это серьезное испытание, требующее выносливости и силы воли. Финишировать нужно было в течение 90 минут.Интересно, что каждый участник бежал со специальным электронным чипом, фиксирующим результат.По окончании забега, в котором также приняли участие жены и дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, состоялась церемония награждения. Победители — по шесть человек в каждой номинации — получили сертификаты на 1 миллион сумов.

